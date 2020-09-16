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"Ещё ничего не известно, а виновных уже назначили": В Совфеде пообещали ответ на "список Навального"

16 сентября 2020, 01:10  •  67 • Политика
Российские сенаторы выразили возмущение в связи с призывом ЕС подготовить новые санкции: "Ещё ничего не известно, а виновных уже назначили". В Совфеде пообещали ответ на "список Навального".
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков обратил внимание на "срочность" готовящихся европейских санкций. По его словам, никто не предоставлял никаких доказательств, что Навальный был отравлен "Новичком", но о санкциях Евросоюз уже успел побеспокоиться. Так сенатор прокомментировал призыв главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля принять "список Навального" (по аналогии со "списком Магнитского") - перечень попадающих под персональные санкции российских лиц, которые, по мнению Запада, причастны к "отравлению" оппозиционного блогера.
Ещё следствие не закончилось, ещё не известны все обстоятельства, а они уже определили виновных. Предложение людей поверхностных, которое не способствует защите прав человека, - пояснил Цеков РБК.
Парламентарий также добавил, что российские власти могут ввести ответные санкции против европейских чиновников, которые выступают с подобными инициативами. В свою очередь сенатор Владимир Джабаров отметил, что вся история с Навальным похожа на кем-то заранее продуманный и срежиссированный сценарий.

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