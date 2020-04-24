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"Ещё несколько недель": Собянин рассказал москвичам о ситуации с коронавирусом в столице
24 апреля 2020, 00:10 • 85 • Политика
Москва ещё несколько недель будет бороться с коронавирусом, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. "Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато", - отметил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин с сожалением констатировал, что столица ещё не вышла на плато эпидемии коронавируса. По словам градоначальника, москвичам придётся ещё несколько недель бороться с болезнью.
При этом он отметил, что большинство жителей столицы ведут себя очень ответственно и соблюдают введённые в городе карантинные меры. Благодаря этому у властей Москвы пока нет нужды ужесточать меры контроля.
Напомним, что Москва всё ещё находится на первом месте по числу случаев заражения коронавирусом. Их количество, по последним данным, составляет 33 940. За эти сутки было выявлено 1 959 новых заболевших.
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