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"Ещё не нашли": Пентагон не смог доказать "сотрудничество" РФ с талибами
23 сентября 2020, 00:00 • 72 • Политика
Власти США так и не смогли доказать якобы имевшее место "сотрудничество" России с "Талибаном" (террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Пентагон признался: "Ещё не нашли".
Такое заявление во вторник сделал исполняющий обязанности помощника министра обороны США Дэвид Хелви, комментируя ход расследования.
Напомним, что слухи о "сотрудничестве" России с боевиками ранее распространила американская газета The New York Times. Она сообщила, что Москва якобы платит террористам, чтобы они нападали на американских военных в Афганистане. При этом ни само издание, ни подхватившие этот вброс американские политики так и не привели никаких доказательств в поддержку этой версии.
Это уже не первый раскрученный американцами "русский заговор", который терпит крах, когда дело доходит до предъявления доказательств. Ранее американские демократы обвинили Россию в том, что она вмешалась в американские выборы и помогла Дональду Трампу победить в президентской гонке. Расследование по этому вопросу продолжалось несколько лет и обошлось американским налогоплательщикам в десятки миллионов долларов, однако прокуратуре так и не удалось найти свидетельства "сговора с Трампом".
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