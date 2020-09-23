Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / Политика

"Ещё не нашли": Пентагон не смог доказать "сотрудничество" РФ с талибами

23 сентября 2020, 00:00  •  72 • Политика
Власти США так и не смогли доказать якобы имевшее место "сотрудничество" России с "Талибаном" (террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Пентагон признался: "Ещё не нашли".
Такое заявление во вторник сделал исполняющий обязанности помощника министра обороны США Дэвид Хелви, комментируя ход расследования.
Мы изучали данный вопрос конкретно, чтобы выявить подтверждающую информацию. Мы её ещё не нашли, - отметил он, отчитываясь перед сенаторами.
Напомним, что слухи о "сотрудничестве" России с боевиками ранее распространила американская газета The New York Times. Она сообщила, что Москва якобы платит террористам, чтобы они нападали на американских военных в Афганистане. При этом ни само издание, ни подхватившие этот вброс американские политики так и не привели никаких доказательств в поддержку этой версии.
Это уже не первый раскрученный американцами "русский заговор", который терпит крах, когда дело доходит до предъявления доказательств. Ранее американские демократы обвинили Россию в том, что она вмешалась в американские выборы и помогла Дональду Трампу победить в президентской гонке. Расследование по этому вопросу продолжалось несколько лет и обошлось американским налогоплательщикам в десятки миллионов долларов, однако прокуратуре так и не удалось найти свидетельства "сговора с Трампом".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
22 сентября 2020, 22:10
Оставайтесь людьми: Путин надавил на "больную мозоль" Генассамблеи ООН
22 сентября 2020, 22:10
Даже на Украине уже не верят Навальному: Названы 10 нестыковок в его истории
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
22 сентября 2020, 22:10
Освободить торговлю от санкций и пошлин. Путин рассказал в ООН, как восстановить экономику
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
22 сентября 2020, 22:10
"Она унесла самое дорогое": Путин оценил последствия пандемии на Генассамблее ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
18 сентября 2020, 17:20
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками
18 сентября 2020, 08:10
Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательства
18 сентября 2020, 10:00
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
20 сентября 2020, 16:05
Мария Певчих рассказала, что случилось с Навальным
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
22 сентября 2020, 16:40
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по-ирландски
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.