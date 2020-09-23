"Ещё не нашли": Пентагон не смог доказать "сотрудничество" РФ с талибами

Такое заявление во вторник сделал исполняющий обязанности помощника министра обороны США Дэвид Хелви, комментируя ход расследования.

Мы изучали данный вопрос конкретно, чтобы выявить подтверждающую информацию. Мы её ещё не нашли, - отметил он, отчитываясь перед сенаторами.

Напомним, что слухи о "сотрудничестве" России с боевиками ранее распространила американская газета The New York Times. Она сообщила, что Москва якобы платит террористам, чтобы они нападали на американских военных в Афганистане. При этом ни само издание, ни подхватившие этот вброс американские политики так и не привели никаких доказательств в поддержку этой версии.

Это уже не первый раскрученный американцами "русский заговор", который терпит крах, когда дело доходит до предъявления доказательств. Ранее американские демократы обвинили Россию в том, что она вмешалась в американские выборы и помогла Дональду Трампу победить в президентской гонке. Расследование по этому вопросу продолжалось несколько лет и обошлось американским налогоплательщикам в десятки миллионов долларов, однако прокуратуре так и не удалось найти свидетельства "сговора с Трампом".