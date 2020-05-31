|
"Ещё не нашли руку Москвы?" Соловьёв расписал властям США их ошибку с народом
31 мая 2020, 10:55 • 108 • Политика
Соловьёв спрогнозировал попытку США найти "руку Москвы" в протестах в Миннеаполисе. "Массовую психологию надо учитывать. Человек без работы уже находится в стрессовом состоянии и может вспыхнуть как спичка", - отмечает телеведущий.
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал массовые протесты в американском городе Миннеаполисе, вспыхнувшие после гибели из-за действий полиции в отношении афроамериканца Джорджа Флойда. Ведущий поинтересовался, когда же, наконец, во всей этой истории отыщется "рука Москвы".
Он отмечает, что, судя потому, с какой радостью люди громят и грабят магазины во время беспорядков, американский народ совершенно не чувствует себя зажиточным. А вот неуверенным в завтрашнем дне - точно, подчёркивает телеведущий.
Напомним, что беспорядки уже перекинулись из Миннеаполиса на другие города и штаты. Акции протеста проходят даже перед Белым домом. Для подавления бунтующих задействована Национальная гвардия США.
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 мая 2020, 01:55
|
29 мая 2020, 00:55
|
26 мая 2020, 16:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
28 мая 2020, 02:55
|
28 мая 2020, 01:55
|
26 мая 2020, 05:55