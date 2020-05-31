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"Ещё не нашли руку Москвы?" Соловьёв расписал властям США их ошибку с народом

31 мая 2020, 10:55  •  108 • Политика
Соловьёв спрогнозировал попытку США найти "руку Москвы" в протестах в Миннеаполисе. "Массовую психологию надо учитывать. Человек без работы уже находится в стрессовом состоянии и может вспыхнуть как спичка", - отмечает телеведущий.
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал массовые протесты в американском городе Миннеаполисе, вспыхнувшие после гибели из-за действий полиции в отношении афроамериканца Джорджа Флойда. Ведущий поинтересовался, когда же, наконец, во всей этой истории отыщется "рука Москвы".
В беспорядках в США ещё не нашли руку Москвы? Что-то долго тянут. Как там "русская принцесса" из "Тик-Тока"? Молчит? А что-то все наши оппы долго слова подбирают? Методичка запаздывает, а своим умом они не привыкли пользоваться, - комментирует Соловьёв.
Он отмечает, что, судя потому, с какой радостью люди громят и грабят магазины во время беспорядков, американский народ совершенно не чувствует себя зажиточным. А вот неуверенным в завтрашнем дне - точно, подчёркивает телеведущий.
Массовую психологию надо учитывать. Человек без работы уже находится в стрессовом состоянии и может вспыхнуть как спичка, тем более что повод уж совсем вопиющий. Старые дрожжи: расизм и полицейский беспредел. Black Lives Matter перешло в I Can't Breathe, - пишет Соловьёв в своём Telegram-канале.
Напомним, что беспорядки уже перекинулись из Миннеаполиса на другие города и штаты. Акции протеста проходят даже перед Белым домом. Для подавления бунтующих задействована Национальная гвардия США.

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