Глава Второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов обвинил сотрудников американской разведки в участии в наркоторговле в исламской республике.

В эфире передачи "Вести в субботу" на канале "Россия 1" дипломат заметил, что авиалайнеры представителей спецслужб США регулярно отправляются из Баграма и Кандагара в Румынию, Германию и вообще "куда угодно". Притом без каких-либо проверок.

Кабулов связал эти передвижения с наркотрафиком. Он подчеркнул, что в самом Афганистане об участии американских разведчиков в наркобизнесе знают почти все, в том числе простые жители.

Эта тайна - секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой как на данность, - заметил дипломат.

При этом пресса в Соединённых Штатах продолжает тиражировать фейки о якобы сотрудничестве России с "Талибаном"*, добавил он. Напомним, ранее этой теме посвятила целый ряд материалов газета The New York Times.

В них, в частности, утверждалось, что якобы военная разведка РФ предлагала афганским боевикам денежное вознаграждение за нападения на солдат США.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена