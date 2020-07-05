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"Ещё наших обвиняют в чём-то": В МИД раскрыли "секрет Полишинеля" об американцах в Афганистане

05 июля 2020, 17:00  •  82 • Политика
В МИД раскрыли "секрет Полишинеля" об американцах в Афганистане. Дипломат Замир Кабулов заявил, что сотрудники спецслужб США замешаны в наркоторговле в исламской республике. "Ещё наших обвиняют в чём-то", - подчеркнул он.
Глава Второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов обвинил сотрудников американской разведки в участии в наркоторговле в исламской республике.
В эфире передачи "Вести в субботу" на канале "Россия 1" дипломат заметил, что авиалайнеры представителей спецслужб США регулярно отправляются из Баграма и Кандагара в Румынию, Германию и вообще "куда угодно". Притом без каких-либо проверок.
Кабулов связал эти передвижения с наркотрафиком. Он подчеркнул, что в самом Афганистане об участии американских разведчиков в наркобизнесе знают почти все, в том числе простые жители.
Эта тайна - секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой как на данность, - заметил дипломат.
При этом пресса в Соединённых Штатах продолжает тиражировать фейки о якобы сотрудничестве России с "Талибаном"*, добавил он. Напомним, ранее этой теме посвятила целый ряд материалов газета The New York Times.
В них, в частности, утверждалось, что якобы военная разведка РФ предлагала афганским боевикам денежное вознаграждение за нападения на солдат США.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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