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"Ещё на год": Трамп продлил введенные Обамой санкции против ЦАР

09 мая 2019, 01:39  •  136 • Политика
Глава США Дональд Трамп продлил санкции против Центральноафриканской Республики ещё на один год. Впервые их ввел американский президент Барак Обама в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп ещё на год продлил действие американских санкций против Центральноафриканской республики(ЦАР). Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.
Решение о продлении санкций против и без того находящейся не в лучшем состоянии африканской страны Трамп объяснил тем, что в ЦАР сохраняется кризис правоохранительных органов, а также напряженность между различными группами общества. Кроме того, в стране происходят насилие и зверства. Как решению этих проблем помогут санкции США - не уточняется.
Напомним, что впервые санкции против ЦАР были введены в мае 2014 года указом президента США Барака Обамы. На протяжении последних 5 лет Вашингтон ежегодно продляет их действия. Предлогом для введения ограничительных мер в Белом доме называли насилие и нестабильность в стране, которые "угрожают миру и безопасности" ЦАР и соседних с ней стран.

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