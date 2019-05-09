|
"Ещё на год": Трамп продлил введенные Обамой санкции против ЦАР
09 мая 2019, 01:39 • 136 • Политика
Глава США Дональд Трамп продлил санкции против Центральноафриканской Республики ещё на один год. Впервые их ввел американский президент Барак Обама в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп ещё на год продлил действие американских санкций против Центральноафриканской республики(ЦАР). Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.
Решение о продлении санкций против и без того находящейся не в лучшем состоянии африканской страны Трамп объяснил тем, что в ЦАР сохраняется кризис правоохранительных органов, а также напряженность между различными группами общества. Кроме того, в стране происходят насилие и зверства. Как решению этих проблем помогут санкции США - не уточняется.
Напомним, что впервые санкции против ЦАР были введены в мае 2014 года указом президента США Барака Обамы. На протяжении последних 5 лет Вашингтон ежегодно продляет их действия. Предлогом для введения ограничительных мер в Белом доме называли насилие и нестабильность в стране, которые "угрожают миру и безопасности" ЦАР и соседних с ней стран.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
136
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2019, 20:09
|
06 мая 2019, 02:09
|
04 мая 2019, 04:39
|
08 мая 2019, 06:09
|
07 мая 2019, 20:09
|
07 мая 2019, 00:54
|
02 мая 2019, 19:09