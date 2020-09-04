|
"Ещё до выхода на пенсию отнимут по миллиону": Пронько о провале будущей реформы
04 сентября 2020, 07:45 • 9 • Политика
Правительство спрогнозировало сокращение населения и рост бедности в 2020 году. "В результате т. н. пенсионной реформы до 65 лет не доживут порядка 50% мужчин и 20% женщин. Пострадает и молодое поколение - у них ещё до выхода на пенсию отнимут примерно по миллиону рублей", - спрогнозировал экономический обозреватель Юрий Пронько.
Правительство России признало, что в этом году население страны сократится примерно на 158 тысяч человек, а уровень бедности вырастет до 13,3%. Ситуацию прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в эфире программы "Сухой остаток".
Речь идёт о проекте единого плана кабинета министров по достижению национальных целей развития страны до 2024 года и на плановый период до 2030-го. Из него следует, что к концу этого года сокращение населения России станет рекордным за последние 14 лет - 158 тысяч человек. Кроме того, бедность и нищета увеличатся до 13,3%. То есть за чертой бедности окажется каждый седьмой.
Согласно данным статистики, уже сейчас почти половина российских граждан - около 45% - имеют ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей. А более 8% населения находятся на грани выживания с доходом в 5 тысяч рублей.
С 2016 года чиновники Минфина и ЦБ пытаются сформулировать суть проводимых пенсионных изменений. Однако один провал следует за другим, считает экономический обозреватель.
В российском же парламенте вообще звучат заявления, что в результате т. н. пенсионной реформы до 65 лет не доживут порядка 50% мужчин и 20% женщин. Пострадает и молодое поколение - у них ещё до выхода на пенсию отнимут примерно по миллиону рублей, сообщает экономический обозреватель.
9
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2020, 11:55
|
31 августа 2020, 10:15
|
02 сентября 2020, 02:35
|
01 сентября 2020, 07:20
|
29 августа 2020, 22:30
|
01 сентября 2020, 00:00
|
02 сентября 2020, 02:35