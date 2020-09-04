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"Ещё до выхода на пенсию отнимут по миллиону": Пронько о провале будущей реформы

04 сентября 2020, 07:45  •  9 • Политика
Правительство спрогнозировало сокращение населения и рост бедности в 2020 году. "В результате т. н. пенсионной реформы до 65 лет не доживут порядка 50% мужчин и 20% женщин. Пострадает и молодое поколение - у них ещё до выхода на пенсию отнимут примерно по миллиону рублей", - спрогнозировал экономический обозреватель Юрий Пронько.
Правительство России признало, что в этом году население страны сократится примерно на 158 тысяч человек, а уровень бедности вырастет до 13,3%. Ситуацию прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в эфире программы "Сухой остаток".
Речь идёт о проекте единого плана кабинета министров по достижению национальных целей развития страны до 2024 года и на плановый период до 2030-го. Из него следует, что к концу этого года сокращение населения России станет рекордным за последние 14 лет - 158 тысяч человек. Кроме того, бедность и нищета увеличатся до 13,3%. То есть за чертой бедности окажется каждый седьмой.
"По факту бедных станет больше на 1 процентный пункт, или почти на 1,5 миллиона человек. Общее количество тех, кому хватает денег только на самое минимальное, достигнет уровня в 19,6 млн человек. В результате уровень жизни в России будет отброшен к отметкам 2007 года", - комментирует ситуацию Юрий Пронько.
Согласно данным статистики, уже сейчас почти половина российских граждан - около 45% - имеют ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей. А более 8% населения находятся на грани выживания с доходом в 5 тысяч рублей.
"Даже в заложенных проектировках Минфина на ближайшие три года повышение текущих пенсий с трудом будет достигать среднего уровня в 1 тысячу рублей. Однако всем понятно, что средняя температура по больнице не отображает реального положения дел. Далеко не все российские старики получат эту пресловутую тысячу. Но даже эти выплаты государство не сможет себе позволить, если не проведёт очередную реформу", - отмечает Юрий Пронько.
С 2016 года чиновники Минфина и ЦБ пытаются сформулировать суть проводимых пенсионных изменений. Однако один провал следует за другим, считает экономический обозреватель.
"В конце января этого года Минфин обещал доработать пакет документов о гарантированном пенсионном плане. Предполагалось, что в марте законопроект поступит в правительство. Однако до сих пор его нет. Похоже, реализация новой пенсионной реформы снова откладывается, но не отменяется", - указал Юрий Пронько.
В российском же парламенте вообще звучат заявления, что в результате т. н. пенсионной реформы до 65 лет не доживут порядка 50% мужчин и 20% женщин. Пострадает и молодое поколение - у них ещё до выхода на пенсию отнимут примерно по миллиону рублей, сообщает экономический обозреватель.
"Страна в ситуации, когда власть должна взять на себя ответственность и вывести ситуацию из пике. Иначе неизбежными станут социальные потрясения, ведущие к дестабилизации и хаосу", - подытожил Юрий Пронько.

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