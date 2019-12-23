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"Ещё бы Шрёдера шпионом назвали": Сети насмешила новость про "шпиона Путина" в Европе

23 декабря 2019, 18:39  •  141 • Политика
В соцсетях иронично прокомментировали появившуюся в СМИ новость о том, что руководитель компании Nord Stream 2 AG, которая производит работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", некогда работал в тайной полиции ГДР и, возможно, является "шпионом Путина". Пользователи предложили включить в число шпионов и бывшего премьер-министра Германии Герхарда Шрёдера.
В немецких СМИ накануне появилась информация, что Маттиас Варниг, генеральный директор Nord Stream 2 AG, в 70-х годах служил в восточногерманской тайной полиции Штази, где имел кодовую кличку "Артур".
Позже Варниг занимал различные должности в правительстве Германской Демократической Республики, а в 90-х начал работать в "Дрезднер Банк", представительство которого открыл в Санкт-Петербурге как раз во время работы Путина - тогда будущий президент России отвечал за внешние отношения.
В 2006 году Варниг возглавил Nord Stream 2 AG, через 6 лет его наградили российским орденом Почёта.
В соцсетях не смогли удержаться от иронии в комментариях к новости: так, журналистка Юлия Витязева похвалила журналистов "Обзревателя" за "мастерство заголовка", но саму новость назвала "смешной". "Ещё бы Шрёдера шпионом назвали", - язвительно пишут в Сети.

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