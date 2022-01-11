"Ещё больше тестов": Мишустин недоволен диагностикой ковида в стране

Тестирование на коронавирус в стране проводится в недостаточных объёмах, утверждает премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин недоволен диагностикой ковида в стране. Он поручил увеличить количество тестирований на коронавирус в регионах России.

Не везде уровень диагностики достаточный,

- указал Мишустин.

Так, например, в Костромской области проводится около 117 тестов на 100 тысяч человек. Премьер-министр заявил, что этого мало.

Должен быть не ниже 300 на 100 тысяч человек,

- сказал глава кабмина.

Мишустин призвал глав регионов обратить внимание на расширение тестирования, так как это необходимо для выяснения реальной картины с пандемией.