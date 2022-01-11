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"Ещё больше тестов": Мишустин недоволен диагностикой ковида в стране

11 января 2022, 17:50  •  28 • Политика
Тестирование на коронавирус в стране проводится в недостаточных объёмах, утверждает премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин недоволен диагностикой ковида в стране. Он поручил увеличить количество тестирований на коронавирус в регионах России.
Не везде уровень диагностики достаточный,
- указал Мишустин.
Так, например, в Костромской области проводится около 117 тестов на 100 тысяч человек. Премьер-министр заявил, что этого мало.
Должен быть не ниже 300 на 100 тысяч человек,
- сказал глава кабмина.
Мишустин призвал глав регионов обратить внимание на расширение тестирования, так как это необходимо для выяснения реальной картины с пандемией.

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