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"Еще тысячи военных": США усиливают группировку в Саудовской Аравии
12 октября 2019, 01:54 • 4 • Политика
Вашингтон перебросит "тысячи военных" в Саудовскую Аравию после атаки дронов на объекты нефтеперерабатывающей промышленности страны, пишет Reuters. Кроме того, американцы хотят усилить свою группировку дополнительными зенитно-ракетными комплексами Patriot, несмотря на то что 14 сентября они атаку "проспали".
Стало известно о планах США перебросить тысячи дополнительных военнослужащих в Саудовскую Аравию в связи с атакой 14 сентября на объекты нефтеперерабатывающей отрасли страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что американцы готовы отправить "большое число дополнительных военных" - речь идет о "тысячах", но точная цифра не называется.
Ранее в Пентагоне заявляли, что США дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран.
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