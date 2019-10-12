"Еще тысячи военных": США усиливают группировку в Саудовской Аравии

Стало известно о планах США перебросить тысячи дополнительных военнослужащих в Саудовскую Аравию в связи с атакой 14 сентября на объекты нефтеперерабатывающей отрасли страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что американцы готовы отправить "большое число дополнительных военных" - речь идет о "тысячах", но точная цифра не называется.

Ранее в Пентагоне заявляли, что США дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных.



Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран.