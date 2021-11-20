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"Еще пару месяцев назад никто бы не поверил": Захарова нашла позитив в отношениях России и США
20 ноября 2021, 19:45 • 185 • Политика
Представитель МИД Захарова заявила, что в отношениях США и России наметились перемены к лучшему. "Еще пару месяцев назад никто бы не поверил", - отметил дипломат.
Несмотря на наличие проблем и противоречий в отношениях США и России есть и позитивные моменты. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что между Москвой и Вашингтоном есть много нерешённых вопросов. Так, до сих пор не решена визовая проблема. Однако переговоры между странами идут, решается вопрос о стратегической стабильности, и это является позитивным моментом.
В качестве примере позитивных сдвигов в отношения США и России Захарова назвала совместную резолюцию против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Документ был принят на Генассамблее ООН.
- отметила Мария Захарова в эфире "Радио России".
Она напомнила, что до этого США беспрестанно обвиняли Россию в кибератаках и целенаправленном использовании хакеров в зловредных целях. На этом фоне принятие совместной резолюции о киберпреступлениях является большим достижением.
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