"Еще пару месяцев назад никто бы не поверил": Захарова нашла позитив в отношениях России и США

Представитель МИД Захарова заявила, что в отношениях США и России наметились перемены к лучшему. "Еще пару месяцев назад никто бы не поверил", - отметил дипломат.

Несмотря на наличие проблем и противоречий в отношениях США и России есть и позитивные моменты. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что между Москвой и Вашингтоном есть много нерешённых вопросов. Так, до сих пор не решена визовая проблема. Однако переговоры между странами идут, решается вопрос о стратегической стабильности, и это является позитивным моментом.

В качестве примере позитивных сдвигов в отношения США и России Захарова назвала совместную резолюцию против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Документ был принят на Генассамблее ООН.

Еще пару месяцев назад никто бы не поверил, что Москва и Вашингтон вместе предложат мировому сообществу такой программный документ,

- отметила Мария Захарова в эфире "Радио России".

Она напомнила, что до этого США беспрестанно обвиняли Россию в кибератаках и целенаправленном использовании хакеров в зловредных целях. На этом фоне принятие совместной резолюции о киберпреступлениях является большим достижением.