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"Еще один вызов армии Путина": Испанский телеканал опубликовал видео сближения авианосца с российским Су-24

23 июня 2019, 10:39  •  177 • Политика
Испанский телеканал Antena 3 опубликовал видеозапись сближения российского бомбардировщика Су-24 с авианосцем "Хуан Карлос I". Инцидент был признан неопасным, однако его преподносят как "еще один вызов армии Путина".
Российский самолет пролетел над испанским авианосцем, участвующим в учениях НАТО на Балтике, на относительно низкой скорости и небольшой высоте.
Радары "Хуана Карлоса I" засекли присутствие российского самолёта, но его маневр был признан неопасным, и никаких мер противодействия не применялось. Однако, как отмечает испанский телеканал Antena 3, опубликовавший видеозапись сближения, "считается, что это ещё один вызов армии Владимира Путина".
Напомним, 9 июня в Балтийском море начались учения НАТО BALTOPS, в которых принимают участие 18 стран-членов и партнеров Альянса. Задействованы все страны балтийского региона, кроме России. В НАТО заявили, что эти учения не направлены против России, однако искренность этого заявления вызывает сомнения.
Наблюдение за маневрами осуществляется силами Балтийского флота РФ.

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