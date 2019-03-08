|
08 марта 2019, 03:39 • 19 • В мире
В соцсетях приветствовали решение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель отказать Америке в совместных маневрах близ российской границы на Черном море. По оценке политолога Армена Гаспаряна, немецкий лидер все еще способна просчитывать выгодные решения, каковым является соблюдение мира с российской стороной.
В соцсетях поддержали канцлера Германии, решившую отказать американцам в их провокационной просьбе о "дефиле" немецких военных кораблей близ Крымского полуострова. Таким образом Штаты хотели показать России, что у них есть серьезный союзник. Но в итоге просчитались...
"Меркель в прошлом месяце отвергла предложение США о проведении морских маневров вблизи России, направленных на провоцирование президента Путина", - сообщила журналист Юлия Витязева. Пользователи соцсетей тут же откликнулись: "Осмелела?", "Старается Ангела быть самостоятельной!"
"Меркель в феврале отказалась от предложения США направить корабли в Керченский пролив для демонстрации Путину, "что западные державы не откажутся от доступа к этим водам". Молодец, еще не разучилась думать на ход вперед", - оценил действия главы Германии и политолог Артур Гаспарян в своем Twitter.
“Там на дне немецких кораблей много", - напомнил один из читателей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
19
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 марта 2019, 17:39
|
06 марта 2019, 06:09
|
01 марта 2019, 12:24
|
04 марта 2019, 05:24
|
03 марта 2019, 06:39
|
05 марта 2019, 17:09
|
05 марта 2019, 00:54