В соцсетях поддержали канцлера Германии, решившую отказать американцам в их провокационной просьбе о "дефиле" немецких военных кораблей близ Крымского полуострова. Таким образом Штаты хотели показать России, что у них есть серьезный союзник. Но в итоге просчитались...

"Меркель в прошлом месяце отвергла предложение США о проведении морских маневров вблизи России, направленных на провоцирование президента Путина", - сообщила журналист Юлия Витязева. Пользователи соцсетей тут же откликнулись: "Осмелела?", "Старается Ангела быть самостоятельной!"

Меркель в прошлом месяце отвергла предложение США о проведении морских маневров вблизи России, направленных на провоцирование президента Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с деталями переговоров Меркель с вице-президентом США Майком Пенсом. — Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 марта 2019 г.

"Меркель в феврале отказалась от предложения США направить корабли в Керченский пролив для демонстрации Путину, "что западные державы не откажутся от доступа к этим водам". Молодец, еще не разучилась думать на ход вперед", - оценил действия главы Германии и политолог Артур Гаспарян в своем Twitter.

Меркель в феврале отказалась от предложения США направить корабли в Керченский пролив для демонстрации Путину, "что западные державы не откажутся от доступа к этим водам"



Молодец, еще не разучилась думать на ход вперед — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 7 марта 2019 г.