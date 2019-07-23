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"Еще нам должны будут": В Госсовете Крыма отреагировали на попытки Украины взыскать убытки с России

23 июля 2019, 15:24  •  85 • Политика
В Госсовете Крыма отреагировали на попытки Украины взыскать убытки с России, указав на то, что украинские власти "еще нам должны будут".
Украинской стороне стоит перестать тратить время на попытки взыскать с России убытки за потерю банковских активов в Крыму. Такое мнение выразил заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.
Ранее стало известно о том, что Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты "Ощадбанком" активов в Крыму. Банк еще в 2018 году заявил о том, что он выиграл в Арбитражном трибунале Парижа иск о взыскании с России 1,3 миллиарда долларов. Россия решение не призанает, указывая на то, что у французского суда нет юрисдикции для рассмотрения такого дела.
Комментируя ситуацию, Фикс назвал действия Украины "пустой тратой времени и энергии". Он также напомнил о том, что крымские жители и компании в свое время потеряли множество денег после того, как украинские банки перестали работать на территории полуострова, отказавшись выполнять свои обязательства.
"Пусть ответят, почему они не вернули эти вклады. Пусть они возьмут калькулятор и со всем разберутся. Еще нам должны будут", - цитирует его слова РИА Новости.

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