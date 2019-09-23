"Еще бы Роскомнадзор заткнул всех по списку!" В Сети откликнулись на новость о реестре распространителей фейк-ньюс

В Роскомнадзоре готовы создать реестр СМИ, интернет-сообществ и даже отдельных персон, которые распространяют недостоверную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад главы ведомства Александра Жарова, подготовленный для журналистского форума "Вся Россия".

Как утверждается, специалисты Роскомнадзора уже проработали тему и готовы открыть соответствующий раздел на официальном сайте. Предполагается, что попадут туда только те, кто распространяет фейк-ньюс систематически. В перечне будут указаны конкретные публикации, в которых извращается информация о каких-либо событиях.

"Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс. ИА Панорама в опасности", - пошутила в твиттере Наталия Елисеева по поводу известного агентства забавных выдуманных новостей (которое, к слову, не скрывает недостоверность своих сообщений).

"А "Эхо Москвы" и "Дождь"?" - тут же поинтересовался Антон Говорухин по поводу наиболее очевидных кандидатов на попадание в реестр.

"Ещё бы Роскомнадзор заткнул их всех по списку", - мечтает Transparent Rocket.

Фото: скриншот twitter/TransparentRoc1