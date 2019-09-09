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"Еще 4 дня назад был "ключевым свидетелем": Разоблачены "политические спекуляции" Киева по малайзийскому "Боингу"
09 сентября 2019, 13:54 • 223 • Политика
У Зеленского поставили под сомнения важность Цемаха - свидетеля по делу малайзийского "Боинга". Теперь в Киеве говорят, что его "важность" как свидетеля может доказать только следствие. "Еще 4 дня назад был "ключевым свидетелем", - пишут в соцсетях, указывая на очередные "политические спекуляции" Киева.
Стало известно о том, что помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что свидетель по делу малайзийского "Боинга" - не факт, что "важный", как ранее утверждалось в Киеве.
"Является ли он важным свидетелем, не является ли, это докажет суд, - цитирует его "Украинская правда". - Тогда мы будем понимать, что он действительно был важным".
По его мнению, позиция украинских партнеров базируется не только на этом деле.
"Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях, - заявил Ермак. - Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами".
Он тут же напомнил, что "и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров", по котором предусматривается предоставление помощи в следствии.
В соцсетях живо отреагировали на подобное заявление.
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