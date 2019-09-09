"Еще 4 дня назад был "ключевым свидетелем": Разоблачены "политические спекуляции" Киева по малайзийскому "Боингу"

Стало известно о том, что помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что свидетель по делу малайзийского "Боинга" - не факт, что "важный", как ранее утверждалось в Киеве.

"Является ли он важным свидетелем, не является ли, это докажет суд, - цитирует его "Украинская правда". - Тогда мы будем понимать, что он действительно был важным".

По его мнению, позиция украинских партнеров базируется не только на этом деле.

"Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях, - заявил Ермак. - Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами".

Он тут же напомнил, что "и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров", по котором предусматривается предоставление помощи в следствии.

В соцсетях живо отреагировали на подобное заявление.