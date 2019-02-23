"ЕС всегда будет смотреть на Россию": Кучма объяснил, почему Украине не светит "европейское будущее"

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что ни Евросоюз, ни НАТО никогда не смогут игнорировать мнение России, а потому его стране не удастся присоединиться ни к одному из блоков. "Поймите, при принятии таких кардинальных решений ЕС всегда будет смотреть на большого соседа Россию..." — сказал Леонид Кучма.

Запад не может игнорировать позицию России, не желающей, чтобы Украина становилась участником НАТО, потому что наша страна контролирует 40-50% мировых ресурсов. Для того, чтобы убедиться в том, что это так, заявил Кучма, достаточно лишь взглянуть на геологическую карту.

Более того, в случае освоения ею Северного полюса ресурсная база России лишь расширится. И европейцы, и даже американцы, напомнил Кучма, подписывают газовые контракты с Россией.

Только украинские власти старательно стремятся закупать газ в Европе. Он, впрочем, также приходит туда из России и обходится Украине дороже, чем если бы она закупала его прямо у нашей страны.

"Назовите хоть одного действующего европейского лидера, который бы сказал: "Да, мы примем Украину в НАТО". Поймите, при принятии таких кардинальных решений ЕС всегда будет смотреть на большого соседа Россию по простой причине: когда меня критиковали за многовекторную политику, я всегда говорил: "А чего ж так европейцы хотят сотрудничать с Россией?"" — сказал Леонид Кучма.