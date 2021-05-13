|
"ЕС создаёт на Украине тоталитаризм": Володин о политической расправе над Медведчуком
13 мая 2021, 17:30 • 118 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Европу в том, что происходит сейчас на Украине с Медведчуком. "Европейские государства создают на Украине тоталитарный режим", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.
Европейские государства способствуют тому, что на Украине формируется тоталитарный режим. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя политический процесс над оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.
Председатель нижней палаты парламента напомнил, что, когда на Украине закрывали оппозиционные каналы, европейские государства и международные институты стыдливо промолчали, так как им было нужно любыми средствами сохранить действующую украинскую власть.
Володин отмечает, что ради своих целей ЕС готов пожертвовать даже свободой слова, о которой в Брюсселе якобы очень пекутся. Теперь точно так же пытаются уничтожить единственного по-настоящему оппозиционного политика Украины.
- написал Володин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что прошлый президент Украины Пётр Порошенко уже делал нечто подобное. Ради сохранения своей власти он закрыл Коммунистическую партию. Однако в конечном итоге ему это не помогло.
- подчеркнул Володин.
Также он упрекнул ЕС в двойных стандартах, которые уже превратились в обыденную практику для западных стран.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 мая 2021, 22:35
|
09 мая 2021, 10:50
|
12 мая 2021, 02:05
|
12 мая 2021, 02:05
|
07 мая 2021, 14:50
|
09 мая 2021, 01:40
|
08 мая 2021, 00:55