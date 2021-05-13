"ЕС создаёт на Украине тоталитаризм": Володин о политической расправе над Медведчуком

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Европу в том, что происходит сейчас на Украине с Медведчуком. "Европейские государства создают на Украине тоталитарный режим", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Европейские государства способствуют тому, что на Украине формируется тоталитарный режим. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя политический процесс над оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что, когда на Украине закрывали оппозиционные каналы, европейские государства и международные институты стыдливо промолчали, так как им было нужно любыми средствами сохранить действующую украинскую власть.

Володин отмечает, что ради своих целей ЕС готов пожертвовать даже свободой слова, о которой в Брюсселе якобы очень пекутся. Теперь точно так же пытаются уничтожить единственного по-настоящему оппозиционного политика Украины.

В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим. Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это,

- написал Володин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что прошлый президент Украины Пётр Порошенко уже делал нечто подобное. Ради сохранения своей власти он закрыл Коммунистическую партию. Однако в конечном итоге ему это не помогло.

Своими действиями на Украине европейские государства дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан,

- подчеркнул Володин.

Также он упрекнул ЕС в двойных стандартах, которые уже превратились в обыденную практику для западных стран.