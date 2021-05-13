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"ЕС создаёт на Украине тоталитаризм": Володин о политической расправе над Медведчуком

13 мая 2021, 17:30  •  118 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Европу в том, что происходит сейчас на Украине с Медведчуком. "Европейские государства создают на Украине тоталитарный режим", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.
Европейские государства способствуют тому, что на Украине формируется тоталитарный режим. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя политический процесс над оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.
Председатель нижней палаты парламента напомнил, что, когда на Украине закрывали оппозиционные каналы, европейские государства и международные институты стыдливо промолчали, так как им было нужно любыми средствами сохранить действующую украинскую власть.
Володин отмечает, что ради своих целей ЕС готов пожертвовать даже свободой слова, о которой в Брюсселе якобы очень пекутся. Теперь точно так же пытаются уничтожить единственного по-настоящему оппозиционного политика Украины.
В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим. Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это,
- написал Володин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что прошлый президент Украины Пётр Порошенко уже делал нечто подобное. Ради сохранения своей власти он закрыл Коммунистическую партию. Однако в конечном итоге ему это не помогло.
Своими действиями на Украине европейские государства дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан,
- подчеркнул Володин.
Также он упрекнул ЕС в двойных стандартах, которые уже превратились в обыденную практику для западных стран.

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