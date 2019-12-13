"ЕС снова лёг под США": Клинцевич заявил о готовности России к очередным санкциям Запада

"Евросоюз лёг в очередной раз под США и продлил санкции", - отметил сенатор в разговоре с телеканалом "360". По его словам, Брюссель снова использовал необоснованные факты, не имеющие под собой никаких оснований.

По словам сенатора, идёт коллективное сдерживание России со стороны коллективного Запада. "Мы привыкли, мы этого ожидали, мы к этому готовы", - подчеркнул он.

Поэтому "будем торговать там, где есть. Они же туда санкции не продлевают", - пояснил Клинцевич. Политик добавил также, что Европа продлевает санкции только в тех направлениях, в которых получает от этого выгоду, проводя таким образом американскую политику необоснованной конкуренции.