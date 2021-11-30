"ЕС предвзят": Захарова заявила о попытке Брюсселя переиначить Минские соглашения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытке Брюсселя переиначить Минские соглашения. Она напомнила о ложных тезисах, которые появились в более поздних документах. "ЕС предвзят", - считает дипломат.

Несколько дней назад представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано призвал Россию прекратить оказывать гуманитарную поддержку Донбассу. В Евросоюзе полагают, что это "провоцирует дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины".

Марию Захарову попросили прокомментировать это заявление. Ответ опубликован на сайте МИД России.

Представитель ведомства отметила, что это заявление Стано не стало неожиданностью для России.

"К сожалению, за прошедшие с начала конфликта на Украине годы ЕС не единожды демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость, солидаризуясь с киевскими властями и закрывая глаза на их нежелание выполнять минский "Комплекс мер", - констатировала Захарова.

Она подчеркнула, что такая политика Евросоюза вовсе не помогает урегулировать ситуацию на Украине политическим путём. В качестве примера дипломат упомянула о совместной декларации, которая была опубликована 12 октября 2021 года по итогам саммита ЕС - Украина. В документе Россия обозначена не как посредник, а как "сторона" конфликта.

По словам Захаровой, это намеренное искажение Минских соглашений. В них указывается, что сторонами конфликта являются Киев, Луганск и Донецк.

"В Брюсселе пытаются переиначить договорённости", - добавила представитель МИД России и напомнила, что "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" был одобрен резолюцией 2202 Совбеза ООН от 17 февраля 2015 года.