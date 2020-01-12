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"ЕС падёт на колени в Кремле?": Пользователи Сети объяснили "заретушированную" цель визита Меркель к Путину
12 января 2020, 16:24 • 136 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным вступилась за "Северный поток - 2", заявив, что его необходимо достроить. Пользователи Сети объяснили, с какой целью немецкий политик приехала в Москву на самом деле. "ЕС падёт на колени в Кремле?", - предположили пользователи, заметив при этом, что цель визита канцлера была якобы "заретуширована".
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели встречу в Кремле. Одним из ключевых вопросов было строительство газопровода "Северный поток - 2". Во время пресс-конференции по итогам встречи Меркель открыто вступилась за этот проект, назвав его "первым и главным экономическим проектом", как заметило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом канцлер указала на то, что этот проект будет поддерживаться и впредь и будет завершён.
Владимир Путин отметил, что Россия ценит позицию Германии по поддержке "Северного потока - 2". Он также добавил, что проект может быть завершен до конца текущего года либо к первому кварталу следующего.
Однако в Сети считают, что цель визита Меркель в Москву иная, "заретушированная", связанная с Ираном и США.
"ЕС падёт на колени в Кремле? - предположил Agent VVP 1244\Устав/ @DM55283. - Как бы не ретушировала Германия цель визита Меркель в Москву, понятно, припекло из-за Ирана и США - нет у политшавок военно-политических рычагов, а в замес попадать не хочется, да и терять инвестирование. РФ - это сила на Ближнем Востоке и связи с ключевыми игроками региона!"
Фото: скриншот twitter/DM55283
Другие же пользователи горячо обсуждают само строительство газопровода и позицию Германии, высказанную Меркель.
"Достроят. Никто и не сомневается", - Олег @1yM2l6DZ5eB5lyu.
"При всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше", - процитировал @russiaspeaks слова канцлера Германии. - Санкции санкциями, а бизнес по расписанию".
Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В документе предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
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