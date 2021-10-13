"ЕС хочет отобрать суверенитет Польши, но…": Политолог о конфликте между Варшавой и Брюсселем

Политолог Корейба исключил выход Польши из Евросоюза. "Еврокомиссия, конечно, не против отобрать суверенитет у Польши, но основные страны - члены ЕС не самоубийцы", - объяснил он.

Евросоюз хотел бы лишить Польшу суверенитета, но не станет ради этого выгонять страну из ЕС. Такое мнение высказал политолог Якуб Корейба, комментируя разгорающийся конфликт между Варшавой и Брюсселем.

Речь идёт о споре между Польшей и ЕС, который начался с польской судебной реформы. В Брюсселе назвали изменения законодательства противоречащими принципам Евросоюза. Варшава ответила на это решением Конституционного суда о превосходстве внутренних законов над общеевропейскими. После этого в ЕС пригрозили Польше исключением из Евросоюза.

Еврокомиссия, конечно, не против отобрать суверенитет у Польши, но основные страны - члены ЕС не самоубийцы. Они не откажутся от доступа к большому и динамичному рынку страны в угоду чиновникам-самозванцам,

- цитирует политолога "ПолитЭксперт".

Эксперт добавил, что для сохранения целостности Евросоюза Брюсселю необходимо сосредоточиться на решении экономических вопросов, а политические вопросы отложить в сторону. В таком случае трансформация Евросоюза состоится, приводит Nation News слова Якуба Корейбы.