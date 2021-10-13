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"ЕС хочет отобрать суверенитет Польши, но…": Политолог о конфликте между Варшавой и Брюсселем

13 октября 2021, 19:50  •  42 • Политика
Политолог Корейба исключил выход Польши из Евросоюза. "Еврокомиссия, конечно, не против отобрать суверенитет у Польши, но основные страны - члены ЕС не самоубийцы", - объяснил он.
Евросоюз хотел бы лишить Польшу суверенитета, но не станет ради этого выгонять страну из ЕС. Такое мнение высказал политолог Якуб Корейба, комментируя разгорающийся конфликт между Варшавой и Брюсселем.
Речь идёт о споре между Польшей и ЕС, который начался с польской судебной реформы. В Брюсселе назвали изменения законодательства противоречащими принципам Евросоюза. Варшава ответила на это решением Конституционного суда о превосходстве внутренних законов над общеевропейскими. После этого в ЕС пригрозили Польше исключением из Евросоюза.
Еврокомиссия, конечно, не против отобрать суверенитет у Польши, но основные страны - члены ЕС не самоубийцы. Они не откажутся от доступа к большому и динамичному рынку страны в угоду чиновникам-самозванцам,
- цитирует политолога "ПолитЭксперт".
Эксперт добавил, что для сохранения целостности Евросоюза Брюсселю необходимо сосредоточиться на решении экономических вопросов, а политические вопросы отложить в сторону. В таком случае трансформация Евросоюза состоится, приводит Nation News слова Якуба Корейбы.

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