"ЕС и США, где вы? Ау!": После субботних протестов западной демократии прочат судьбу интернет-мема

После субботних протестов, прошедших в Великобритании, так называемой западной демократии прочат судьбу интернет-мема - смешного и со временем надоевшего. "ЕС и США, где вы? Ау!" - призывает "блюстителей" прав человека автор Telegram-канала "Саваничи". Но в этот раз они молчат.

Речь идёт о митингах, которые прошли в субботу в Великобритании. Известно, что более 100 человек задержаны в ходе субботних акций протеста в Лондоне. Отметим, что там проходила демонстрация против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов.

По мнению авторов Telegram-канала "Орда", словосочетание "западная демократия" уже совсем скоро перестанет иметь хоть какой-нибудь авторитет даже среди тех, кто ещё верил в силу этих двух слов.

"К концу этого года, думаем, западная демократия окончательно станет интернет-мемом вроде нума-нума-е или лягушонка Пепе", - считают авторы "Орды".

Аналогичного мнения придерживается и автор Telegram-канала Саваничи, который приводит в пример реакцию Запада на митинги в России, когда и Евросоюз, и США в один голос осудили задержания на "мирных" протестах, и в противовес этой реакции - полную тишину на задержания в Лондоне.

"ЕС и США, где вы? Ау!" - призывает блогер.