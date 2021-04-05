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"ЕС и США, где вы? Ау!": После субботних протестов западной демократии прочат судьбу интернет-мема
05 апреля 2021, 11:45 • 145 • Политика
После субботних протестов, прошедших в Великобритании, так называемой западной демократии прочат судьбу интернет-мема - смешного и со временем надоевшего. "ЕС и США, где вы? Ау!" - призывает "блюстителей" прав человека автор Telegram-канала "Саваничи". Но в этот раз они молчат.
Речь идёт о митингах, которые прошли в субботу в Великобритании. Известно, что более 100 человек задержаны в ходе субботних акций протеста в Лондоне. Отметим, что там проходила демонстрация против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов.
По мнению авторов Telegram-канала "Орда", словосочетание "западная демократия" уже совсем скоро перестанет иметь хоть какой-нибудь авторитет даже среди тех, кто ещё верил в силу этих двух слов.
"К концу этого года, думаем, западная демократия окончательно станет интернет-мемом вроде нума-нума-е или лягушонка Пепе", - считают авторы "Орды".
Аналогичного мнения придерживается и автор Telegram-канала Саваничи, который приводит в пример реакцию Запада на митинги в России, когда и Евросоюз, и США в один голос осудили задержания на "мирных" протестах, и в противовес этой реакции - полную тишину на задержания в Лондоне.
"ЕС и США, где вы? Ау!" - призывает блогер.
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