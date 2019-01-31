"Ерунда": Извинявшаяся перед Украиной Ахеджакова попыталась замять конфликт с Галкиным

Ахеджакова прокомментировала спор с Галкиным. По её словам, это "ерунда", не стоящая того внимания, которое ей уделяют, хотя до этого сама вынесла конфликт в публичное поле.

Российская актриса Лия Ахеджакова, прославившаяся своими извинениями перед Украиной, прокомментировала свой конфликт с телеведущим Максимом Галкиным. Последний "без разрешения" использовал образ артистки в комедийных целях.

По словам Ахеджаковой, её спор с Галкиным не стоит такого бурного обсуждения, хотя при этом сама вывела данный конфликт в публичное поле. Теперь же актриса заявляет, что данный конфликт - просто "ерунда" и не стоит внимания.

Напомним, что всё началось с интервью Ахеджаковой для YouTube-канала "Культура памяти". В нем она заявила, что Галкин не имел права использовать её образ, чтобы смешить зрителей. В ответ телеведущий напомнил Ахеджаковой, что в свободном обществе, за которое она так ратует, пародии не запрещены.