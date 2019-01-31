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"Ерунда": Извинявшаяся перед Украиной Ахеджакова попыталась замять конфликт с Галкиным

31 января 2019, 19:24  •  195 • Политика
Ахеджакова прокомментировала спор с Галкиным. По её словам, это "ерунда", не стоящая того внимания, которое ей уделяют, хотя до этого сама вынесла конфликт в публичное поле.
Российская актриса Лия Ахеджакова, прославившаяся своими извинениями перед Украиной, прокомментировала свой конфликт с телеведущим Максимом Галкиным. Последний "без разрешения" использовал образ артистки в комедийных целях.
По словам Ахеджаковой, её спор с Галкиным не стоит такого бурного обсуждения, хотя при этом сама вывела данный конфликт в публичное поле. Теперь же актриса заявляет, что данный конфликт - просто "ерунда" и не стоит внимания.
Напомним, что всё началось с интервью Ахеджаковой для YouTube-канала "Культура памяти". В нем она заявила, что Галкин не имел права использовать её образ, чтобы смешить зрителей. В ответ телеведущий напомнил Ахеджаковой, что в свободном обществе, за которое она так ратует, пародии не запрещены.
"Вы не представляете, сколько звонков сегодня! Видимо, не о чем говорить совершенно", - цитирует ТВЦ новое заявление актрисы по поводу конфликта.

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