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"Эрдоган ждал до последнего, но...": Михеев о том как Путин "продавил" президента Турции
06 марта 2020, 19:35 • 139 • Политика
Эрдоган оценил договорённости с Россией по Идлибу как позитивные. Почему турецкий лидер пошёл на выполнение большинства условий России, рассказал политолог Сергей Михеев. "Эрдоган ждал до последнего. Но Запад ничего существенного не предпринял", - объясняет эксперт.
Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесёт значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолёта после визита в Москву. Почему турецкий лидер принял большинство условий России, рассказал политолог и общественный деятель Сергей Михеев.
По его мнению, одним из решающих факторов стал отказ США и НАТО оказать Турции реальную помощь в Сирии. Политолог отмечает, что турецкий лидер ждал этой помощи до последнего, но его надежды не оправдались.
Напомним, что президенту Турции пришлось лично ехать в Москву, чтобы договариваться о разрешении ситуации в сирийской провинции Идлиб. Переговоры Путина и Эрдогана продолжались почти 6 часов. В итоге лидерам удалось прийти к соглашению.
В провинции Идлиб создадут коридор безопасности. Совместное патрулирование по трассе М-4 и в окрестностях российские и турецкие военнослужащие начнут с 15 марта. По всей существующей линии разграничения должны быть прекращены любые боевые действия. Москва и Анкара обязались уничтожить все признанные СБ ООН террористическими группировки.
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