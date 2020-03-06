"Эрдоган ждал до последнего, но...": Михеев о том как Путин "продавил" президента Турции

Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесёт значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолёта после визита в Москву. Почему турецкий лидер принял большинство условий России, рассказал политолог и общественный деятель Сергей Михеев.

По его мнению, одним из решающих факторов стал отказ США и НАТО оказать Турции реальную помощь в Сирии. Политолог отмечает, что турецкий лидер ждал этой помощи до последнего, но его надежды не оправдались.

"Запад ничего существенного не предпринял. На это многим стоит обратить внимание. Запад опасается вступать в прямой военный конфликт с Россией не только из-за таких стран, как Грузия или Украина, но и из-за члена НАТО Турции", - пишет Сергей Михеев на своём Telegram-канале "Железная логика".

Напомним, что президенту Турции пришлось лично ехать в Москву, чтобы договариваться о разрешении ситуации в сирийской провинции Идлиб. Переговоры Путина и Эрдогана продолжались почти 6 часов. В итоге лидерам удалось прийти к соглашению.

В провинции Идлиб создадут коридор безопасности. Совместное патрулирование по трассе М-4 и в окрестностях российские и турецкие военнослужащие начнут с 15 марта. По всей существующей линии разграничения должны быть прекращены любые боевые действия. Москва и Анкара обязались уничтожить все признанные СБ ООН террористическими группировки.