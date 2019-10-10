Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Осташко об отставке Глазьева: "Либералы побеждают по всем фронтам, выживая ...
Политолог: Встреча в "нормандском формате" не состоится, если Зеленский затронет...
Надо было ее всю освободить в 2014 году: Жириновский назвал "главную ошибку...
Меркель пообещала Зеленскому уговорить Россию и Францию на "нормандский сам...
Главная / В мире

"Эрдоган явно не настроен на что-то положительное": Журналист-международник разбил в пух и прах аргументы Анкары

10 октября 2019, 14:09  •  134 • В мире
Журналист-международник Аббас Джума прокомментировал начавшуюся в Сирии военную кампанию турков. По его словам, Анкара нарушила все мыслимые и немыслимые законы. По словам Джумы, турки полагают, что имеют право таким способом бороться с терроризмом. "Я так не считаю. Что имеет в виду Эрдоган? Ни на что позитивное он не настроен в данном случае", - констатировал он.
Журналист-международник сирийского происхождения Аббас Джума убежден: все объяснения со стороны Турции, что атака на территории Сирии оправданна, бездоказательны. По его словам, ему известны объяснения Анкары о том, что якобы так Турция борется с терроризмом.
Но, подчеркнул Джума в комментарии Царьграду, несмотря на всяческие заявления, Турция не защищает сирийский народ, а нарушает любые законы и правила.
"Турция заявляет нам о том, что они намерены справиться с терроризмом, защитить сирийский народ, турецкий народ и так далее. По факту, идет нарушение всех мыслимых и немыслимых законов, международных правил. Они вторглись на территорию Сирии, не имея на то никакого права, что бы они там ни заявляли о конституционных правах на защиту себя от терроризма, это не так", - жестко заметил Джума.
Он подчеркнул, что на каких правах то, что в среду учинили турецкие военные на территории САР, тоже остается под вопросом.
"Никакой санкции Совбеза не было, на каких правах Турция творит то, что она творит, я не понимаю. Отмашки турецкие мне ясны, тут ничего, собственно говоря, нового нет, они заявляют, что имеют право на борьбу с терроризмом. Я так не считаю. Что имеет в виду Эрдоган? Ни на что позитивное он не настроен в данном случае", - констатировал журналист.
Напомним, что СБ ООН намерен в четверг, 10 октября, созвать экстренное заседание по ситуации в Сирии.
По последним данным, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, турецкая армия вошла в сирийский город Телль-Абъяд и вступила в столкновения с бойцами "Сирийских демократических сил" (SDF).
Военные также начали артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран, сообщил в Twitter официальный представитель SDF Мустафа Бали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 07:39
"Неприемлемо и вероломно": Египет после атаки Турции на курдов призвал страны ЛАГ на экстренное заседание
09 октября 2019, 18:39
Пляж лагуны Араруама в Бразилии засыпало сугробами "соленого снега"
10 октября 2019, 13:54
«В рамках соглашения в Адане»: Турция начала наземную часть операции «Родник мира» в Сирии
10 октября 2019, 01:09
Расследование потерянных руин в Шотландии: тайна раскрыта
10 октября 2019, 01:09
"Единственно верное решение": В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
10 октября 2019, 01:09
Зачистка началась: Турция перебросила свои войска в Сирию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 03:54
Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
04 октября 2019, 21:39
Без референдума: о статусе Донбасса украинцев не спросят
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
05 октября 2019, 20:09
Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США
05 октября 2019, 10:39
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.