|
"Эрдоган явно не настроен на что-то положительное": Журналист-международник разбил в пух и прах аргументы Анкары
10 октября 2019, 14:09 • 134 • В мире
Журналист-международник Аббас Джума прокомментировал начавшуюся в Сирии военную кампанию турков. По его словам, Анкара нарушила все мыслимые и немыслимые законы. По словам Джумы, турки полагают, что имеют право таким способом бороться с терроризмом. "Я так не считаю. Что имеет в виду Эрдоган? Ни на что позитивное он не настроен в данном случае", - констатировал он.
Журналист-международник сирийского происхождения Аббас Джума убежден: все объяснения со стороны Турции, что атака на территории Сирии оправданна, бездоказательны. По его словам, ему известны объяснения Анкары о том, что якобы так Турция борется с терроризмом.
Но, подчеркнул Джума в комментарии Царьграду, несмотря на всяческие заявления, Турция не защищает сирийский народ, а нарушает любые законы и правила.
"Турция заявляет нам о том, что они намерены справиться с терроризмом, защитить сирийский народ, турецкий народ и так далее. По факту, идет нарушение всех мыслимых и немыслимых законов, международных правил. Они вторглись на территорию Сирии, не имея на то никакого права, что бы они там ни заявляли о конституционных правах на защиту себя от терроризма, это не так", - жестко заметил Джума.
Он подчеркнул, что на каких правах то, что в среду учинили турецкие военные на территории САР, тоже остается под вопросом.
"Никакой санкции Совбеза не было, на каких правах Турция творит то, что она творит, я не понимаю. Отмашки турецкие мне ясны, тут ничего, собственно говоря, нового нет, они заявляют, что имеют право на борьбу с терроризмом. Я так не считаю. Что имеет в виду Эрдоган? Ни на что позитивное он не настроен в данном случае", - констатировал журналист.
Напомним, что СБ ООН намерен в четверг, 10 октября, созвать экстренное заседание по ситуации в Сирии.
По последним данным, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, турецкая армия вошла в сирийский город Телль-Абъяд и вступила в столкновения с бойцами "Сирийских демократических сил" (SDF).
Военные также начали артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран, сообщил в Twitter официальный представитель SDF Мустафа Бали.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
134
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2019, 03:54
|
04 октября 2019, 21:39
|
05 октября 2019, 00:54
|
06 октября 2019, 11:12
|
07 октября 2019, 04:54
|
05 октября 2019, 20:09
|
05 октября 2019, 10:39