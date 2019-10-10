"Эрдоган явно не настроен на что-то положительное": Журналист-международник разбил в пух и прах аргументы Анкары

Журналист-международник сирийского происхождения Аббас Джума убежден: все объяснения со стороны Турции, что атака на территории Сирии оправданна, бездоказательны. По его словам, ему известны объяснения Анкары о том, что якобы так Турция борется с терроризмом.

Но, подчеркнул Джума в комментарии Царьграду, несмотря на всяческие заявления, Турция не защищает сирийский народ, а нарушает любые законы и правила.

"Турция заявляет нам о том, что они намерены справиться с терроризмом, защитить сирийский народ, турецкий народ и так далее. По факту, идет нарушение всех мыслимых и немыслимых законов, международных правил. Они вторглись на территорию Сирии, не имея на то никакого права, что бы они там ни заявляли о конституционных правах на защиту себя от терроризма, это не так", - жестко заметил Джума.

Он подчеркнул, что на каких правах то, что в среду учинили турецкие военные на территории САР, тоже остается под вопросом.

"Никакой санкции Совбеза не было, на каких правах Турция творит то, что она творит, я не понимаю. Отмашки турецкие мне ясны, тут ничего, собственно говоря, нового нет, они заявляют, что имеют право на борьбу с терроризмом. Я так не считаю. Что имеет в виду Эрдоган? Ни на что позитивное он не настроен в данном случае", - констатировал журналист.

Напомним, что СБ ООН намерен в четверг, 10 октября, созвать экстренное заседание по ситуации в Сирии.

По последним данным, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, турецкая армия вошла в сирийский город Телль-Абъяд и вступила в столкновения с бойцами "Сирийских демократических сил" (SDF).

Военные также начали артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран, сообщил в Twitter официальный представитель SDF Мустафа Бали.