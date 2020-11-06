"Эрдоган в работе": Эксперта насторожили призывы сносить кресты. Он сделал важное предупреждение

Президент Фонда изучения наследия Столыпина, член Общественной палаты Павел Пожигайло прокомментировал заявления башкирской общественницы Рамили Саитовой, которая ранее выступила с призывами сносить православные кресты.

В своём видео в соцсетях активистка, в частности, выступила за демонтаж креста, находящегося неподалёку от школы в селе Узян. Она подчеркнула, что сделает это самостоятельно, если власти не удовлетворят её требование.

Собеседник Царьграда признался, что данные провокационные высказывания вызывают у него тревогу. Он сделал важное предупреждение.

Ну что, Эрдоган в работе. Вслед за крестами, как правило, головы летят. Вся эта история Турана, пантюркизма, халифата и так далее - я бы не иронизировал по этому поводу, я бы отнёсся к этому достаточно серьёзно. Тем более с учётом того, как работают наши иностранные оппоненты. Турки настроили в своё время школ, турецких институтов в Средней Азии. Я знаю, что и в Татарстане это было, и в Башкирии. И все эти центры имеют только одну задачу - идеологизировать население, используя общее тюркское происхождение и исламский фактор, - отметил эксперт.

Он выразил надежду на то, что сотрудники спецслужб также насторожатся и проведут анализ в связи с данными заявлениями.