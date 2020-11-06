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"Эрдоган в работе": Эксперта насторожили призывы сносить кресты. Он сделал важное предупреждение
06 ноября 2020, 21:20 • 133 • Политика
Эксперта Павла Пожигайло насторожили призывы сносить православные кресты в Башкирии. Он сделал важное предупреждение: "Вслед за крестами, как правило, головы летят". Собеседник Царьграда не исключил участия протурецких структур в этой истории: "Эрдоган в работе".
Президент Фонда изучения наследия Столыпина, член Общественной палаты Павел Пожигайло прокомментировал заявления башкирской общественницы Рамили Саитовой, которая ранее выступила с призывами сносить православные кресты.
В своём видео в соцсетях активистка, в частности, выступила за демонтаж креста, находящегося неподалёку от школы в селе Узян. Она подчеркнула, что сделает это самостоятельно, если власти не удовлетворят её требование.
Собеседник Царьграда признался, что данные провокационные высказывания вызывают у него тревогу. Он сделал важное предупреждение.
Он выразил надежду на то, что сотрудники спецслужб также насторожатся и проведут анализ в связи с данными заявлениями.
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