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"Эрдоган в работе": Эксперта насторожили призывы сносить кресты. Он сделал важное предупреждение

06 ноября 2020, 21:20  •  133 • Политика
Эксперта Павла Пожигайло насторожили призывы сносить православные кресты в Башкирии. Он сделал важное предупреждение: "Вслед за крестами, как правило, головы летят". Собеседник Царьграда не исключил участия протурецких структур в этой истории: "Эрдоган в работе".
Президент Фонда изучения наследия Столыпина, член Общественной палаты Павел Пожигайло прокомментировал заявления башкирской общественницы Рамили Саитовой, которая ранее выступила с призывами сносить православные кресты.
В своём видео в соцсетях активистка, в частности, выступила за демонтаж креста, находящегося неподалёку от школы в селе Узян. Она подчеркнула, что сделает это самостоятельно, если власти не удовлетворят её требование.
Собеседник Царьграда признался, что данные провокационные высказывания вызывают у него тревогу. Он сделал важное предупреждение.
Ну что, Эрдоган в работе. Вслед за крестами, как правило, головы летят. Вся эта история Турана, пантюркизма, халифата и так далее - я бы не иронизировал по этому поводу, я бы отнёсся к этому достаточно серьёзно. Тем более с учётом того, как работают наши иностранные оппоненты. Турки настроили в своё время школ, турецких институтов в Средней Азии. Я знаю, что и в Татарстане это было, и в Башкирии. И все эти центры имеют только одну задачу - идеологизировать население, используя общее тюркское происхождение и исламский фактор, - отметил эксперт.
Он выразил надежду на то, что сотрудники спецслужб также насторожатся и проведут анализ в связи с данными заявлениями.
Необходимо провести агентурную работу, и в целом мы обязаны рентгеном просветить всё это пространство и понять, насколько Эрдоган пустил корни во всех этих местах. Соответственно, в случае, если что-то найдётся, нужно принять соответствующие меры, организовать мероприятия по искоренению этих тенденций, протурецких школ, институтов, подозрительных НКО. Они должны быть закрыты и ликвидированы как юридические лица, - считает Пожигайло.

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