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"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу

02 ноября 2020, 05:20  •  62 • Политика
Политолог Сергей Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу. По словам эксперта, Эрдоган в своей экспансии в итоге поперхнётся, но его амбиции успеют создать много проблем для Москвы.
Политолог Сергей Михеев, выступая в эфире программы "Михеев. Итоги" на канале Царьград, рассказал о попытках президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана распространить своё влияние на Среднюю Азию.
Он напомнил, что недавно министр обороны Турции Акар Хулуси совершил визит в Казахстан, где встретился со своим казахским коллегой, а на следующий день турецкие СМИ начали публиковать статьи о создании "великой армии Турана". Речь идёт об идее объединения всех тюркских народов под турецким флагом, а это практически вся Средняя Азия (за исключением Таджикистана): Киргизия, Казахстан, Туркмения, Узбекистан. Это представляет большую проблему для России, поскольку именно из этих стран идёт основной поток миграции.
Впрочем, под влияние Турции может попасть и сама Россия. Ведь население Татарстана, Башкирии и Крыма тоже можно отнести к тюркским народам. Некоторые турецкие СМИ уже публикуют карты, на которых влияние Анкары доходит вплоть до Якутии. Реализация этого сценария даст Эрдогану рычаги влияния на Москву. Он сможет шантажировать Россию, как сегодня шантажирует Европу, обещая поднять проживающих в европейских странах турок, если Запад будет перечить Анкаре.
На вопрос журналистки, не поперхнётся ли Эрдоган от такой власти, Михеев ответил однозначно.
Эрдоган-то поперхнётся, это точно. Но вопрос в том, что он со своими амбициями может создать нам проблемы уже внутри страны. Они сюда будут двигаться, - отметил политолог.

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