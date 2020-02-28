"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ

Турки и сотрудничающие с ними боевики обстреливают российскую и сирийскую авиацию в зоне противостояния. Как сообщил ранее телеканал "Россия-24" с места событий, в Идлибе турецкие специалисты и боевики активно применяют зенитные комплексы и обстреливают самолёты сирийцев и ВКС РФ, помогающих армии САР.

На этом фоне вспоминается обострение отношений между Россией и Турцией в 2015 году, когда турками был сбит наш борт в САР. Тогда Москвой были введены существенные ограничения, против турецких предпринимателей в том числе. Впрочем, на этот раз, в случае серьёзного обострения ситуации, указывает политолог Евгений Сатановский, турки тоже помидорами не отделаются.

В комментарии Царьграду президент Института Ближнего Востока объяснил, что сейчас Турция наиактивнейшим образом вооружает боевиков. Ну а кроме этого, Анкара так и не выполнила ряд договорённостей по сирийскому вопросу.

По сути, констатировал он, Эрдоган соврал Путину.

"Турция напрямую на сирийской территории выступила в поддержку боевиков группировок алькаидовского типа против сирийской армии. Фактически развязав агрессию против Сирии, сирийско-турецкую войну. И наши ВКС участвуют в остановке агрессии боевиков, которые из зоны деэскалации, где их никто не разоружал, никто не разграничивал радикалов и обычное население… то есть все турецкие обещания оказались за последние два года невыполненными. Соврал Эрдоган Путину, и не собирался он ничего выполнять. Более того, боевиков сейчас Турция активнейшим образом вооружает, снаряжает и поддерживает, включая артиллерийский огонь, огонь из ПЗРК", - пояснил собеседник Царьграда.

Понятно, что сейчас Россия стоит перед прямой вероятностью столкновения с Турцией. Но надо понимать, указал Сатановский, что Эрдоган воюет на три фронта

"Помимо Сирии у него есть Ливия, куда он ворвался, сосредоточив против себя достаточно большие силы, и у него есть Кипр с кипрским газовым шельфом. И в этом альянсе уже и саудовцы, и американцы, и Греция, Кипр и Израиль дружно против Эрдогана. У него внутриполитические проблемы. Ему нужен подъём национализма до безумия. Ставки высоки", - объяснил он.

На этом фоне рвать отношения с Россией Анкаре попросту невыгодно. Поскольку политическое состояние Эрдогана весьма хрупкое, да и экономика в Турции хрупка. И в случае если Эрдоган сейчас порвёт ещё и отношения с Россией, то это может ему дорого обойтись.