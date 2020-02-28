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"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ

28 февраля 2020, 03:54  •  35 • В мире
Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский прокомментировал ситуацию в Идлибе, где, как сообщили журналисты, турецкие специалисты и боевики активно применяют зенитные комплексы и обстреливают российские и сирийские самолёты. Сатановский констатировал, что по Сирии Эрдоган так и не выполнил договорённостей - по сути, соврал Путину. Эксперт в то же время расстроил турок, пояснив, что если они собьют наш борт, то радости им это не принесёт. Грубо говоря, "помидорами турки не отделаются", указал он, намекая на санкции, которые ранее вводились против Анкары после обострения отношений с Москвой в 2015 году.
Турки и сотрудничающие с ними боевики обстреливают российскую и сирийскую авиацию в зоне противостояния. Как сообщил ранее телеканал "Россия-24" с места событий, в Идлибе турецкие специалисты и боевики активно применяют зенитные комплексы и обстреливают самолёты сирийцев и ВКС РФ, помогающих армии САР.
На этом фоне вспоминается обострение отношений между Россией и Турцией в 2015 году, когда турками был сбит наш борт в САР. Тогда Москвой были введены существенные ограничения, против турецких предпринимателей в том числе. Впрочем, на этот раз, в случае серьёзного обострения ситуации, указывает политолог Евгений Сатановский, турки тоже помидорами не отделаются.
В комментарии Царьграду президент Института Ближнего Востока объяснил, что сейчас Турция наиактивнейшим образом вооружает боевиков. Ну а кроме этого, Анкара так и не выполнила ряд договорённостей по сирийскому вопросу.
По сути, констатировал он, Эрдоган соврал Путину.
"Турция напрямую на сирийской территории выступила в поддержку боевиков группировок алькаидовского типа против сирийской армии. Фактически развязав агрессию против Сирии, сирийско-турецкую войну. И наши ВКС участвуют в остановке агрессии боевиков, которые из зоны деэскалации, где их никто не разоружал, никто не разграничивал радикалов и обычное население… то есть все турецкие обещания оказались за последние два года невыполненными. Соврал Эрдоган Путину, и не собирался он ничего выполнять. Более того, боевиков сейчас Турция активнейшим образом вооружает, снаряжает и поддерживает, включая артиллерийский огонь, огонь из ПЗРК", - пояснил собеседник Царьграда.
Понятно, что сейчас Россия стоит перед прямой вероятностью столкновения с Турцией. Но надо понимать, указал Сатановский, что Эрдоган воюет на три фронта
"Помимо Сирии у него есть Ливия, куда он ворвался, сосредоточив против себя достаточно большие силы, и у него есть Кипр с кипрским газовым шельфом. И в этом альянсе уже и саудовцы, и американцы, и Греция, Кипр и Израиль дружно против Эрдогана. У него внутриполитические проблемы. Ему нужен подъём национализма до безумия. Ставки высоки", - объяснил он.
На этом фоне рвать отношения с Россией Анкаре попросту невыгодно. Поскольку политическое состояние Эрдогана весьма хрупкое, да и экономика в Турции хрупка. И в случае если Эрдоган сейчас порвёт ещё и отношения с Россией, то это может ему дорого обойтись.
"У меня нет ни малейшего ощущения, что российское руководство, тем более в преддверии столь значимой внутриполитической ситуации, как общенародное голосование по изменениям в Конституцию, будет терпеть эти провокации до бесконечности. И ещё более того, мне кажется, что если, не дай бог, туркам по кому-то из наших удастся попасть, это принесёт им большое счастье. Скорее, наоборот", - резюмировал Сатановский.

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