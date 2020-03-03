"Эрдоган поднимает ставки": Сбитый самолёт в Сирии - попытка давить на Путина и Европу

В Сирии потерпел крушение самолёт правительственных сил L-39. Сообщения об этом сначала появились в ряде Telegram-каналов со ссылкой на сирийское информагентство и официальные заявления Минобороны Турции. А после высказались и журналисты сирийского государственного агентства SANA.

По предварительным данным, самолёт сбили турецкие военные западнее города Маарэт ан-Нумана. Идёт операция по поиску экипажа.

Журналист и эксперт по ближневосточной проблематике Камран Гасанов в личном телеграм-канале заявил, что считает происходящее попыткой Турции улучшить позиции перед раундом переговоров в России с президентом Владимиром Путиным.

"В преддверии встречи с Путиным Эрдоган поднимает ставки, но не только для России, - говорит Гасанов. - Турецкая сторона сообщила о сбитом сирийском самолёте L-39 и уничтожении в общей сложности 3313 военных армии Асада. С другой стороны, в Греции назревает новый миграционный кризис. Десятки тысяч беженцев отправлены Турцией в Европу".

Камран Гасанов полагает, что "от Путина Эрдогану нужна гарантия прекращения наступления САА, от Европы - поддержка в вопросе Идлиба и бабки (финансовая поддержка. - Ред.)".

Напомним, обострение ситуации в сирийском Идлибе произошло пару недель назад. А несколько дней назад и вовсе сообщалось, что боевики и турецкие инструкторы обстреляли самолёт ВКС России. Официальные представители России прямо заявили, что Турция не выполнила сочинские договорённости, после чего стало ясно, что имперские амбиции Эрдогана берут верх над реальной проблематикой и целями по эскалации конфликта.