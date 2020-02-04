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"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал России "не переходить дорогу"

04 февраля 2020, 10:39  •  74 • Политика
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом рассказал, что может означать брошенная турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом фраза "Не переходите нам дорогу" - в адрес России. Марков уверен, таким образом, "Эрдоган оправдывается".
По мнению политолога, у Эрдогана есть постоянная проблема с общественным мнением, которое весьма националистически ориентировано.
"Уровень национализма или патриотизма, можно сказать так, в Турции намного выше, чем в России, чем в большинстве европейских стран, - объясняет Марков. - И эти миллионные патриотические массы требуют более жёсткого поведения. Плюс этот патриотизм немножко перекачан в течение восьми лет антироссийской пропагандой, имеющей отношение к Сирии".
Как отмечает политолог, в Турции есть чёткое разделение. Например, по большинству параметров турецкие СМИ очень позитивно относятся к России.
И по туризму, и по внешней политике вообще, по сотрудничеству, по отношениях с американцами и с Евросоюзом, турецкое общественное мнение, без сомнения, предпочитает Россию, - говорит Марков. - Однако в отношении сирийских проблем поведение России всё время рассматривается как антитурецкое. И в этом смысле в отношении сирийской темы Эрдоган вынужден время от времени использовать эти угрожающие фразы в отношении России.
Эксперт уверен, что таким вот образом турецкий лидер как бы оправдывается.
Я бы сказал, Эрдоган оправдывается перед своим националистическим электоратом за то, что он сдаёт Идлиб сирийскому лидеру Башару Асаду, - подытожил Марков.

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