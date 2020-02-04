"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал России "не переходить дорогу"

По мнению политолога, у Эрдогана есть постоянная проблема с общественным мнением, которое весьма националистически ориентировано.

"Уровень национализма или патриотизма, можно сказать так, в Турции намного выше, чем в России, чем в большинстве европейских стран, - объясняет Марков. - И эти миллионные патриотические массы требуют более жёсткого поведения. Плюс этот патриотизм немножко перекачан в течение восьми лет антироссийской пропагандой, имеющей отношение к Сирии".

Как отмечает политолог, в Турции есть чёткое разделение. Например, по большинству параметров турецкие СМИ очень позитивно относятся к России.

И по туризму, и по внешней политике вообще, по сотрудничеству, по отношениях с американцами и с Евросоюзом, турецкое общественное мнение, без сомнения, предпочитает Россию, - говорит Марков. - Однако в отношении сирийских проблем поведение России всё время рассматривается как антитурецкое. И в этом смысле в отношении сирийской темы Эрдоган вынужден время от времени использовать эти угрожающие фразы в отношении России.

Эксперт уверен, что таким вот образом турецкий лидер как бы оправдывается.