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"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал России "не переходить дорогу"
04 февраля 2020, 10:39 • 74 • Политика
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом рассказал, что может означать брошенная турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом фраза "Не переходите нам дорогу" - в адрес России. Марков уверен, таким образом, "Эрдоган оправдывается".
По мнению политолога, у Эрдогана есть постоянная проблема с общественным мнением, которое весьма националистически ориентировано.
"Уровень национализма или патриотизма, можно сказать так, в Турции намного выше, чем в России, чем в большинстве европейских стран, - объясняет Марков. - И эти миллионные патриотические массы требуют более жёсткого поведения. Плюс этот патриотизм немножко перекачан в течение восьми лет антироссийской пропагандой, имеющей отношение к Сирии".
Как отмечает политолог, в Турции есть чёткое разделение. Например, по большинству параметров турецкие СМИ очень позитивно относятся к России.
Эксперт уверен, что таким вот образом турецкий лидер как бы оправдывается.
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