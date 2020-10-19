|
"Эрдоган не настроен помогать Азербайджану": Сатановский назвал самое важное для России в Карабахе
19 октября 2020, 19:35 • 214 • Политика
Евгений Сатановский заявил, что реальная цель Турции в рамках эскалации в Нагорном Карабахе состоит далеко не в оказании поддержки Баку: "Эрдоган не настроен помогать Азербайджану, он настроен подмять его под себя". Но самое важное для России в этой ситуации не это. Главное - то, какую позицию всё же займёт Москва и что предпримет, считает эксперт.
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова израильского дипломата Якова Кедми о ходе развития карабахского конфликта.
Последний выразил уверенность, что турецкому лидеру не удастся настроить Баку против Москвы, "как бы он ни пыжился".
По его словам, азербайджанский президент Ильхам Алиев интеллектуально превосходит своего покровителя и потому прекрасно понимает, что отношения с Россией портить не стоит. Эксперт пояснил, что союз с РФ - единственный способ для республики сохранить свой суверенитет в окружении Турции и Ирана.
Сатановский согласился с позицией Кедми. Он подчеркнул, что реальная цель Эрдогана в рамках эскалации в Нагорном Карабахе состоит далеко не в оказании поддержки Баку.
Он добавил, что в ситуации данного конфликта его, однако, в большей степени волнует позиция России.
214
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 октября 2020, 20:00
|
13 октября 2020, 08:35
|
12 октября 2020, 22:30
|
19 октября 2020, 01:15
|
16 октября 2020, 10:50
|
16 октября 2020, 18:10
|
15 октября 2020, 21:05