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"Эрдоган не настроен помогать Азербайджану": Сатановский назвал самое важное для России в Карабахе

19 октября 2020, 19:35  •  214 • Политика
Евгений Сатановский заявил, что реальная цель Турции в рамках эскалации в Нагорном Карабахе состоит далеко не в оказании поддержки Баку: "Эрдоган не настроен помогать Азербайджану, он настроен подмять его под себя". Но самое важное для России в этой ситуации не это. Главное - то, какую позицию всё же займёт Москва и что предпримет, считает эксперт.
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова израильского дипломата Якова Кедми о ходе развития карабахского конфликта.
Последний выразил уверенность, что турецкому лидеру не удастся настроить Баку против Москвы, "как бы он ни пыжился".
По его словам, азербайджанский президент Ильхам Алиев интеллектуально превосходит своего покровителя и потому прекрасно понимает, что отношения с Россией портить не стоит. Эксперт пояснил, что союз с РФ - единственный способ для республики сохранить свой суверенитет в окружении Турции и Ирана.
Сатановский согласился с позицией Кедми. Он подчеркнул, что реальная цель Эрдогана в рамках эскалации в Нагорном Карабахе состоит далеко не в оказании поддержки Баку.
Эрдоган не настроен помогать Азербайджану. Эрдоган настроен подмять под себя Азербайджан, и для этого он провоцирует страну на войну. Это совершенно разные вещи, - пояснил политолог.
Он добавил, что в ситуации данного конфликта его, однако, в большей степени волнует позиция России.
Главное не то, что говорят умные люди, а то, что в итоге делают начальники, у которых своё представление о вещах и событиях и о том, что нужно и выгодно. Поэтому меня интересует наш президент, а не азербайджанский. И то, что он будет делать в той или другой конкретной ситуации, в том числе по Карабаху, - подытожил Сатановский.

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