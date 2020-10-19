"Эрдоган не настроен помогать Азербайджану": Сатановский назвал самое важное для России в Карабахе

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова израильского дипломата Якова Кедми о ходе развития карабахского конфликта.

Последний выразил уверенность, что турецкому лидеру не удастся настроить Баку против Москвы, "как бы он ни пыжился".

По его словам, азербайджанский президент Ильхам Алиев интеллектуально превосходит своего покровителя и потому прекрасно понимает, что отношения с Россией портить не стоит. Эксперт пояснил, что союз с РФ - единственный способ для республики сохранить свой суверенитет в окружении Турции и Ирана.

Сатановский согласился с позицией Кедми. Он подчеркнул, что реальная цель Эрдогана в рамках эскалации в Нагорном Карабахе состоит далеко не в оказании поддержки Баку.

Эрдоган не настроен помогать Азербайджану. Эрдоган настроен подмять под себя Азербайджан, и для этого он провоцирует страну на войну. Это совершенно разные вещи, - пояснил политолог.

Он добавил, что в ситуации данного конфликта его, однако, в большей степени волнует позиция России.