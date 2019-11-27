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"Эрдоган готовится к выборам президента": В Турции арестовано более 100 человек за один день - Reuters

27 ноября 2019, 02:24  •  64 • Политика
Турецкие правоохранители арестовали сразу несколько десятков человек в нескольких регионах страны. В Стамбуле задержали двух гражданских и 52 военнослужащих, в провинции Конья - 50 человек, в Анкаре арестованы 36 бывших и действующих военных и один гражданский, сообщило Reuters.
Причиной массовых арестов, по мнению политолога из Азербайджана, специалиста по Ближнему Востоку Тофика Аббасова, являются личные амбиции Эрдогана, опасающегося потерять власть на грядущих выборах президента.
Несколько волн задержаний и арестов показывают, что в Турции делаются все попытки запугать часть общества с тем, чтобы отвадить её от поддержки оппозиции на президентских выборах, считает политолог. По словам Аббасова, среди задерживаемых - в основном влиятельные люди и квалифицированные кадры, а также их близкие, которые тоже попадают за решётку.
Турецкая оппозиция готовится к президентским выборам, на которых, вероятно, выдвинет единого кандидата, считает политолог. Поэтому Эрдоган пытается обезвредить оппонентов на дальних подступах, заявил Аббасов в разговоре с 360tv.

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