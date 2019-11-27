"Эрдоган готовится к выборам президента": В Турции арестовано более 100 человек за один день - Reuters

Причиной массовых арестов, по мнению политолога из Азербайджана, специалиста по Ближнему Востоку Тофика Аббасова, являются личные амбиции Эрдогана, опасающегося потерять власть на грядущих выборах президента.

Несколько волн задержаний и арестов показывают, что в Турции делаются все попытки запугать часть общества с тем, чтобы отвадить её от поддержки оппозиции на президентских выборах, считает политолог. По словам Аббасова, среди задерживаемых - в основном влиятельные люди и квалифицированные кадры, а также их близкие, которые тоже попадают за решётку.

Турецкая оппозиция готовится к президентским выборам, на которых, вероятно, выдвинет единого кандидата, считает политолог. Поэтому Эрдоган пытается обезвредить оппонентов на дальних подступах, заявил Аббасов в разговоре с 360tv.