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"Эрдоган - это трактор": Турецкому лидеру посоветовали "не слишком увлекаться" Карабахом
20 октября 2020, 03:50 • 24 • Политика
Известный политолог Владимир Анохин прокомментировал слова Якова Кедми о том, что президент Азербайджана Алиев умнее своего турецкого коллеги, который хочет рассорить Баку и Москву, и не поддастся на провокации. По словам Анохина, "Эрдоган - это трактор", который слишком увлёкся внешними конфликтами, в том числе Карабахом.
Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин полностью согласен с израильским дипломатом Яковом Кедми, который назвал главную ошибку Эрдогана в Карабахе.
По словам Кедми, президент Азербайджана Ильхам Алиев умнее своего покровителя. Он понимает, что с такими соседями, как Иран и Турция, единственный способ сохранить независимость - это защита России. Он не заинтересован в обострении отношений с Москвой. Поэтому "как бы ни пыжился турецкий султан", настроить Баку против России он не сможет.
Анохин придерживается того же мнения: в беседе с Царьградом он отметил, что Алиев "не знаю насчёт умнее, но хитрее Эрдогана, это точно".
"А Эрдоган - это трактор. Он нахальный политик, не более того", - добавил эксперт.
По словам Анохина, у Эрдогана уже своего рода пунктик - пантюркизм, панисламизм и проникновение в восточном направлении через Азербайджан, Казахстан в Среднюю Азию, Киргизию и так далее.
Анохин назвал две основные причины того, почему Баку не станет обострять отношения с Кремлём: "Во-первых, это невыгодно. Во-вторых, это небезопасно".
Анохин также полностью согласен с высказыванием Кедми о том, что в Турции очень плохая экономическая ситуация, и Эрдоган своими действиями во внешней политике пытается отвлечь население от насущных проблем. "Это азбука плохого политика", - считает специалист.
"Но он не только отвлекает, он и сам увлёкся. Когда у тебя проблемы с Грецией, проблемы в Сирии, с Россией, между прочим, проблемы в Ливии, и ещё лезть на Каспий, на Южный Кавказ - это уже слишком".
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