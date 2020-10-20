"Эрдоган - это трактор": Турецкому лидеру посоветовали "не слишком увлекаться" Карабахом

Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин полностью согласен с израильским дипломатом Яковом Кедми, который назвал главную ошибку Эрдогана в Карабахе.

По словам Кедми, президент Азербайджана Ильхам Алиев умнее своего покровителя. Он понимает, что с такими соседями, как Иран и Турция, единственный способ сохранить независимость - это защита России. Он не заинтересован в обострении отношений с Москвой. Поэтому "как бы ни пыжился турецкий султан", настроить Баку против России он не сможет.

Анохин придерживается того же мнения: в беседе с Царьградом он отметил, что Алиев "не знаю насчёт умнее, но хитрее Эрдогана, это точно".

"А Эрдоган - это трактор. Он нахальный политик, не более того", - добавил эксперт.

По словам Анохина, у Эрдогана уже своего рода пунктик - пантюркизм, панисламизм и проникновение в восточном направлении через Азербайджан, Казахстан в Среднюю Азию, Киргизию и так далее.

Это, конечно, неосуществимая идея, но такой пунктик у него есть. Алиев прекрасно понимает цели Эрдогана и умело пользуется. С помощью Турции он наращивает свой потенциал военный, он усиливает политическое давление на Ереван и так или иначе создаёт условия повышения своего веса в отношениях с Москвой. Но ни в коем случае он не будет каким-либо образом, хоть на йоту ухудшать отношения с Москвой. Что бы где бы ему ни говорили.

Анохин назвал две основные причины того, почему Баку не станет обострять отношения с Кремлём: "Во-первых, это невыгодно. Во-вторых, это небезопасно".

Потому что когда минская группа США - Франция и Россия могут принять резолюцию о принуждении к миру, то ничего хорошего из этого не получится, и Алиев прекрасно это понимает.

Анохин также полностью согласен с высказыванием Кедми о том, что в Турции очень плохая экономическая ситуация, и Эрдоган своими действиями во внешней политике пытается отвлечь население от насущных проблем. "Это азбука плохого политика", - считает специалист.

"Но он не только отвлекает, он и сам увлёкся. Когда у тебя проблемы с Грецией, проблемы в Сирии, с Россией, между прочим, проблемы в Ливии, и ещё лезть на Каспий, на Южный Кавказ - это уже слишком".