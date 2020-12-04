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"Эпохе Чубайса" конец? "Он ещё может получить "лакомое" назначение…" - Пронько

04 декабря 2020, 08:25  •  28 • Политика
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько, комментируя отставку главы "Роснано", не исключил, что "он ещё может получить "лакомое" назначение". Но, так или иначе, "эпохе Чубайса" конец, уверен ведущий. В связи с этим он подвёл краткий итог его 30-летней деятельности на государственных должностях.
Какой бы ни была дальнейшая судьба главы "Роснано" Анатолия Чубайса, на "российской улице" после его отставки наступил самый настоящий праздник, заметил экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".
Да, он ещё может получить "лакомое" назначение, но конец "эпохи Чубайса" становится очевидным, - считает ведущий.
Таким образом, один из самых одиозных деятелей России уходит в прошлое. В связи с этим Пронько решил подвести краткий итог его 30-летней деятельности на важных государственных должностях.
Он пришёл к выводу, что какой период карьеры Чубайса ни рассматривать - результат фактически один: "Ничего хорошего вы не увидите".
Обозреватель Царьграда выразил уверенность, что все решения этого деятеля приводили к катастрофическим последствиям. Так, криминальная приватизация 1990-х спровоцировала то, что сейчас до 70% крупнейших активов российской экономики находятся в собственности офшорных и зарубежных компаний.
С момента образования "Роснано", которое на старте получило государственный взнос в 130 млрд рублей и различные льготы и преференции, не было ни одного значимого достижения. При этом ведомство постоянно сотрясали скандалы и уголовные дела.
В узких кругах широко известно, что все эти годы Чубайс занимался разными финансовыми схемами, некоторые из которых вполне можно квалифицировать как мошенничество, подчеркнул Пронько.
Но все минувшие годы Чубайс знал, с кем надо делиться, чтобы не оказаться в местах не столь отдалённых. При этом он, безусловно, циничный провокатор, который всегда преследовал только одну цель - деньги, - подытожил ведущий.

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