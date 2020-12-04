"Эпохе Чубайса" конец? "Он ещё может получить "лакомое" назначение…" - Пронько

Какой бы ни была дальнейшая судьба главы "Роснано" Анатолия Чубайса, на "российской улице" после его отставки наступил самый настоящий праздник, заметил экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".

Да, он ещё может получить "лакомое" назначение, но конец "эпохи Чубайса" становится очевидным, - считает ведущий.

Таким образом, один из самых одиозных деятелей России уходит в прошлое. В связи с этим Пронько решил подвести краткий итог его 30-летней деятельности на важных государственных должностях.

Он пришёл к выводу, что какой период карьеры Чубайса ни рассматривать - результат фактически один: "Ничего хорошего вы не увидите".

Обозреватель Царьграда выразил уверенность, что все решения этого деятеля приводили к катастрофическим последствиям. Так, криминальная приватизация 1990-х спровоцировала то, что сейчас до 70% крупнейших активов российской экономики находятся в собственности офшорных и зарубежных компаний.

С момента образования "Роснано", которое на старте получило государственный взнос в 130 млрд рублей и различные льготы и преференции, не было ни одного значимого достижения. При этом ведомство постоянно сотрясали скандалы и уголовные дела.

В узких кругах широко известно, что все эти годы Чубайс занимался разными финансовыми схемами, некоторые из которых вполне можно квалифицировать как мошенничество, подчеркнул Пронько.