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"Эпоха бедности закончилась!": На Украине заявили о переходе на новый уровень

19 июля 2021, 07:25  •  264 • Политика
Депутат Верховной Рады от партии "Оппозицонная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о переходе своей страны на новый уровень. "Эпоха бедности закончилась!", - сообщил он.
Таким образом политик прокомментировал отчёт Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), в котором указано число недоедающих украинцев. По данным Фонда, Украина заняла первое место в Европе по количеству людей, которым не хватает продуктов питания.
"Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты", - написал он в своём Telegram-канале.
Он напомнил о том, что по данным ЮНИСЕФ 1,1 миллион человек испытывают на Украине голод.
"Мы самая недоедающая страна в Европе. Слава Украине!", - подытожил Кива.

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