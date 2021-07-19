"Эпоха бедности закончилась!": На Украине заявили о переходе на новый уровень

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозицонная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о переходе своей страны на новый уровень. "Эпоха бедности закончилась!", - сообщил он.

Таким образом политик прокомментировал отчёт Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), в котором указано число недоедающих украинцев. По данным Фонда, Украина заняла первое место в Европе по количеству людей, которым не хватает продуктов питания.

"Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты", - написал он в своём Telegram-канале.

Он напомнил о том, что по данным ЮНИСЕФ 1,1 миллион человек испытывают на Украине голод.

"Мы самая недоедающая страна в Европе. Слава Украине!", - подытожил Кива.