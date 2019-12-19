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"Эпидемию минёров" на Украине хотят "лечить" сроками и конфискацией имущества

19 декабря 2019, 00:54  •  65 • Политика
На Украине ужесточают наказание для лжеминёров. Эту "эпидемию", которая нередко выходит за пределы страны, в том числе атакуя соседей в России, собираются "лечить" реальными сроками до 8 лет и конфискацией имущества.
В ходе заседания кабмина Украины поддержали проект закона об ужесточении ответственности за анонимные звонки о минировании объектов - так называемые ложные минирования, когда работают "телефонные террористы". В последнее время на Украине выросло число подобных преступлений.
С "эпидемией" ложного минирования надеются бороться реальными сроками заключения - до 8 лет лишения свободы. Впрочем, и сегодня срок немалый - 6 лет лишения свободы. Кроме того, в качестве дополнительной меры наказания предлагается конфискация имущества - дома, квартиры, машины.
Буквально 8 декабря в украинском Луцке задержали лжеминёра, который заявил о бомбе в торговом центре. По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно и о случае в Николаеве, где 6 декабря анонимный источник сообщил, что в городе заминированы все школы. Информация оказалась ложной, однако проверку устроили всем без исключения экстренным службам.
Наконец, нельзя отрицать тот факт, что в течение нескольких месяцев всё чаще "телефонные террористы" из Украины атакуют Россию. Была и волна "минирования" торговых центров и образовательных учреждений. Сегодня же, например, "бомбят" звонками Москву и Санкт-Петербург.

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