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"Эпичная битва жабы с гадюкой": Медведев о ссоре Украины и Грузии из-за Саакашвили
24 апреля 2020, 21:10 • 21 • Политика
Грузия отзовёт посла в Киеве, если Саакашвили займёт пост на Украине. "Эпичная битва... Поговорка про жабу и гадюку в политике выглядит, кажется, именно так", - комментирует ситуацию депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовёт посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины. Конфликт между Тбилиси и Киевом прокомментировал журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
Он отмечает, что ситуация выглядит крайне забавно. Грузия, где прошлым летом были антироссийские митинги, угрожает отозвать посла с Украины, где запрещают русский язык и славят Бандеру. При этом яблоком раздора служит убийца русских миротворцев и русофоб.
Он добавляет, что также было бы интересно узнать, на каком языке общаются между собой все эти деятели, учитывая их нелюбовь к русскому языку и незнание языков друг друга.
Фото: скриншот Telegram-канал "Андрей Медведев"
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