"Эпичная битва жабы с гадюкой": Медведев о ссоре Украины и Грузии из-за Саакашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовёт посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины. Конфликт между Тбилиси и Киевом прокомментировал журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Он отмечает, что ситуация выглядит крайне забавно. Грузия, где прошлым летом были антироссийские митинги, угрожает отозвать посла с Украины, где запрещают русский язык и славят Бандеру. При этом яблоком раздора служит убийца русских миротворцев и русофоб.

Эпичная битва... Поговорка про жабу и гадюку в политике выглядит, кажется, именно так, - пишет Андрей Медведев на своём Telegram-канале.

Он добавляет, что также было бы интересно узнать, на каком языке общаются между собой все эти деятели, учитывая их нелюбовь к русскому языку и незнание языков друг друга.

Фото: скриншот Telegram-канал "Андрей Медведев"