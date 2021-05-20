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"Ему только про Калининград рассказали?!": План нападения США вызвал хохот в России

20 мая 2021, 14:30  •  97 • Политика
План нападения США на Россию вызвал хохот в нашей стране. "Ему только про Калининград рассказали?!" - не сдерживают откровенного смеха в Рунете.
По словам автора статьи в National Interest, у Пентагона есть свой план действий по нападению на Калининград, который, будучи полуэксклавом России, вооружён "до зубов" зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами "Оникс", а также ракетными комплексами "Искандер". Именно в этом регионе Россия якобы представляет особую угрозу для войск НАТО "в радиусе сотен миль". В связи с этим в США всё время обдумывают, как сломить этот регион. По словам командующего группировкой американских ВВС в Европе генерала Джеффри Харригана, это будет "многоуровневая, очень своевременная и эффективная атака". По предположению американских журналистов, речь идёт об одновременном нападении с земли, моря, воздуха, а также в киберпространстве.
В России пользователи Сети напомнили американским стратегам о том, что на их план в нашей стране всегда есть свой план.
"Так у России на это есть секретный план уничтожения США и всех их сателлитов!" - пишет Моби Дик.
"Странный стратег... а остальная часть России будет за этим в телевизор смотреть? Или ему только про Калининград рассказали?" - хохочет пользователь Ар Тур.

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