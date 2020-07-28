"Ему там сложно": Кучма вышел из Минских переговоров

О том, что Кучма покинул свою должность в украинской делегации, сообщил Зеленский.

"Кучма просил снять его с поста представителя Киева в контактной группе по Донбассу, ему там сложно", - сказал он.

Напомним, в 2018 году Кучма уже покидал этот пост из-за своего солидного возраста, объяснив, что в 80 лет ему тяжеловато работать.

Однако, объясняя своё решение вернуться в 2019-м, он отметил, что не мог не откликнуться на предложение Зеленского, тем более в такое сложное для страны время.