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"Ему там сложно": Кучма вышел из Минских переговоров

28 июля 2020, 17:05  •  95 • Политика
Экс-президент Украины Леонид Кучма, до сегодняшнего дня являвшийся официальным представителем Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, прекратил своё участие в Минских переговорах. "Ему там сложно", - объяснил президент Украины Владимир Зеленский.
О том, что Кучма покинул свою должность в украинской делегации, сообщил Зеленский.
"Кучма просил снять его с поста представителя Киева в контактной группе по Донбассу, ему там сложно", - сказал он.
Напомним, в 2018 году Кучма уже покидал этот пост из-за своего солидного возраста, объяснив, что в 80 лет ему тяжеловато работать.
Однако, объясняя своё решение вернуться в 2019-м, он отметил, что не мог не откликнуться на предложение Зеленского, тем более в такое сложное для страны время.

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