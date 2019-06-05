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"Ему стало неприятно": Доктор Смерть по-своему объяснила радость Зеленского, что его семью лечит не она
05 июня 2019, 23:24 • 68 • Политика
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, известная в народе как Доктор Смерть, по-своему объяснила радость президента страны Владимира Зеленского по поводу того, что его семью лечит не она. "Ему стало неприятно", - уверяет она, что лидер Незалежной просто неудачно пошутил.
Ранее Зеленский в эфире телеканала "1+1" упомянул о Супрун в негативном контексте. Он поблагодарил бога за то, что у его семьи другой врач, и прозрачно намекнул на прозвище чиновницы: "Вы же знаете, как её называют?"
Сама Супрун поспешила ответить на выпад президента Украины. Она объяснила, что Зеленский просто неудачно сформулировал свою мысль. И после этой шутки ему будто бы "стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся", пишет РИА ФАН.
Она заявила, что политику рано судить о её работе, поскольку он только что занял свой пост. Доктор Смерть добавила, что им нужна личная встреча, после которой глава государства и должен делать какие-либо выводы о её работе. К слову, сама Супрун считает свою работу на посту удачной.
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