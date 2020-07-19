"Ему проще сэкономить": Экс-депутат Рады заявил об "отказе" Киева от Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что Киев в действительности уже "отказался" от ДНР и ЛНР, а также от поползновений в сторону Крыма, хотя пока и не официально.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "НАШ". Соответствующий видеофрагмент экс-депутат также разместил у себя на YouTube.

Он подчеркнул, что такое решение украинским властям обойдётся дешевле, поскольку государство не намерено платить своим бывшим гражданам, а также решать языковой вопрос и многие другие проблемы. Ему легче бросить их "на произвол судьбы".

Последние шесть лет Украина делает всё необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели "назад", - заметил Мураев.

Он добавил, что и жители ДНР и ЛНР совсем не стремятся войти в состав страны. Бывший депутат заметил, что обстрелы не скроешь, и местным отлично понятно, с какого направления они ведутся. В связи с этим Киев закономерно воспринимается гражданами Донбасса как враг.