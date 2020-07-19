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"Ему проще сэкономить": Экс-депутат Рады заявил об "отказе" Киева от Донбасса

19 июля 2020, 21:00  •  26 • Политика
Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил об "отказе" Киева от Донбасса. По его словам, властям проще сэкономить и не платить своим бывшим гражданам, а также не решать языковой вопрос и массу других проблем. С этой целью Украина делает всё, чтобы жители ДНР и ЛНР не захотели войти в состав страны.
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что Киев в действительности уже "отказался" от ДНР и ЛНР, а также от поползновений в сторону Крыма, хотя пока и не официально.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "НАШ". Соответствующий видеофрагмент экс-депутат также разместил у себя на YouTube.
Он подчеркнул, что такое решение украинским властям обойдётся дешевле, поскольку государство не намерено платить своим бывшим гражданам, а также решать языковой вопрос и многие другие проблемы. Ему легче бросить их "на произвол судьбы".
Последние шесть лет Украина делает всё необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели "назад", - заметил Мураев.
Он добавил, что и жители ДНР и ЛНР совсем не стремятся войти в состав страны. Бывший депутат заметил, что обстрелы не скроешь, и местным отлично понятно, с какого направления они ведутся. В связи с этим Киев закономерно воспринимается гражданами Донбасса как враг.

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