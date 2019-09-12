Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
CNN сдали американского шпиона в окружении Путина (Руслан Осташко)
«Ярко выраженный популизм»: к каким последствиям может привести снятие неприкосн...
Заключили "мировую": Учёный-миллиардер из России, попавший в "кре...
35 километров за 2 минуты: Разведка США объявила, что следит за разработкой русс...
Главная / В мире

"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, почему Шумахер вышел из комы через 6 лет

12 сентября 2019, 06:54  •  122 • В мире
Через шесть лет, проведенных в коме, неожиданно очнулся легендарный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер. "Ему повезло выйти из комы, он попал в "мифическую категорию", - уверен медицинский эксперт Александр Эдигер.
Сообщение о том, что гонщик пришел в сознание, опубликовало издание Le Parisien, ссылаясь на не указанный источник из числа медперсонала госпиталя имени Жоржа Помпиду, в которой гонщик лежал после получения страшной травмы в конце 2013 года. Шансы на возвращения Шумахера в прежней жизни оценил в беседе с Nation News фармацевт и медицинский эксперт Александр Эдигер.
По его словам, понятие "кома" для многих стало почти бытовым. При этом случаев перехода в вегетативное состояние немало, при этом они разняться друг от друга как глубиной, так и уровнем поражения мозга. В этом состоянии больные могут находится и пять, и десять, и пятнадцать лет. При этом выйти из него можно и с потерей функций, и с полным сохранением организма.
"Неизвестно что вывело Шумахера из комы — сам организм или же внешние факторы. Насколько мне известно, большинство попыток выведения из комы обречены на неудачу и только 10 процентов заканчиваются положительно, поэтому гонщику необычайно повезло. Он попал в некую мифическую категорию, но все здесь чрезвычайно стихийно. Думаю, что попытки вернуть Шумахера, конечно, были, никто не заинтересован в его вегетативном состоянии", — полагает Эдигер.
Напомним, уже после завершения карьеры автогонщика, в конце 2013 года, в результате несчастного случая Шумахер получил тяжёлую травму головы. Он неудачно съехал на горнолыжной трассе курорта Мерибель во Французских Альпах: споткнулся о невидимый под свежевыпавшим снегом камень, упал и ударился головой о выступ скалы. Если бы не шлем, пилот погиб бы на месте.
После выхода из комы Шумахер был тайно доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Согласно предварительным данным, гонщику предстоит пройти курс лечения с помощью стволовых клеток.
За это будет отвечать известный хирург Филипп Менаше, который разработал новую методику лечения повреждений головного мозга.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
11 сентября 2019, 11:09
«Enfant terrible европейской политики»: как партия «Лига» будет бороться за власть в Италии
11 сентября 2019, 08:09
"С Вашингтоном все согласовано": Нетаньяху обещает после выборов "прибрать к рукам" Иорданскую долину
11 сентября 2019, 14:39
Дайджест СМИ: Названы возможные преемники Болтона, Россия «озолотила» свою экономику
11 сентября 2019, 14:39
Снова Путин виноват: В Британии нашли способ избежать гражданской войны
11 сентября 2019, 17:39
«Игра на надуманном конфликте»: британский генерал заявил о риске начала нового противостояния с Россией
11 сентября 2019, 21:09
"Пьяная невменяемая шпана": Как ВСУ завербовали наёмников-иностранцев для войны с Донбассом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
08 сентября 2019, 13:24
Путин попросил Зеленского перечитать Минские соглашения
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эксперты?
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее призыва вернуть Крым Украине
08 сентября 2019, 08:24
Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалификации Евро-2020
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России начались проблемы с мёдом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.