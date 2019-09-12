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"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, почему Шумахер вышел из комы через 6 лет
12 сентября 2019, 06:54 • 122 • В мире
Через шесть лет, проведенных в коме, неожиданно очнулся легендарный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер. "Ему повезло выйти из комы, он попал в "мифическую категорию", - уверен медицинский эксперт Александр Эдигер.
Сообщение о том, что гонщик пришел в сознание, опубликовало издание Le Parisien, ссылаясь на не указанный источник из числа медперсонала госпиталя имени Жоржа Помпиду, в которой гонщик лежал после получения страшной травмы в конце 2013 года. Шансы на возвращения Шумахера в прежней жизни оценил в беседе с Nation News фармацевт и медицинский эксперт Александр Эдигер.
По его словам, понятие "кома" для многих стало почти бытовым. При этом случаев перехода в вегетативное состояние немало, при этом они разняться друг от друга как глубиной, так и уровнем поражения мозга. В этом состоянии больные могут находится и пять, и десять, и пятнадцать лет. При этом выйти из него можно и с потерей функций, и с полным сохранением организма.
Напомним, уже после завершения карьеры автогонщика, в конце 2013 года, в результате несчастного случая Шумахер получил тяжёлую травму головы. Он неудачно съехал на горнолыжной трассе курорта Мерибель во Французских Альпах: споткнулся о невидимый под свежевыпавшим снегом камень, упал и ударился головой о выступ скалы. Если бы не шлем, пилот погиб бы на месте.
После выхода из комы Шумахер был тайно доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Согласно предварительным данным, гонщику предстоит пройти курс лечения с помощью стволовых клеток.
За это будет отвечать известный хирург Филипп Менаше, который разработал новую методику лечения повреждений головного мозга.
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