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"Ему наплевать на всех нас": Жириновский предложил "поучительное наказание" для депутата Катасонова
12 марта 2020, 18:35 • 135 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "наказать поучительно перед всей страной" депутата от своей же партии Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, но не отправился в самоизоляцию, а вышел на работу. "Ему наплевать на всех нас", - высказался Жириновский и предложил лишить коллегу депутатского мандата.
"Ему было сказано: "Две недели никуда не выходить". Он появился здесь: вторник, среда, четверг", - возмутился с трибуны Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отчитывая депутата от своей же партии Сергея Катасонова.
Тот, по словам Жириновского, в понедельник вернулся из Франции, где находился по собственной инициативе. А по возвращении, вместо того чтобы самоизолироваться (это предусмотрено мерами по противодействию распространения коронавируса по России. - Ред.), вышел на работу.
"Ему наплевать на всех нас, - возмущался Жириновский. - Он, может, уже заразил десятки людей здесь! Он же ходит по Думе".
Лидер партии предложил для Катасонова "поучительное наказание" в виде лишения парламентария депутатского мандата.
"Предлагаю наказать поучительно перед всей страной", - высказался Жириновский, выступив с инициативой "принять проект постановления о досрочном лишении полномочий депутата Катасонова".
К слову, коллега Катасонова - вице-спикер Госдумы и ПАСЕ Пётр Толстой - тоже вернулся из Франции. Там он участвовал в заседании постоянного комитета ПАСЕ. И советами специалистов пренебрегать не стал - самоизолировался на ближайшие две недели.
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