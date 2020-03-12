"Ему наплевать на всех нас": Жириновский предложил "поучительное наказание" для депутата Катасонова

"Ему было сказано: "Две недели никуда не выходить". Он появился здесь: вторник, среда, четверг", - возмутился с трибуны Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отчитывая депутата от своей же партии Сергея Катасонова.

Тот, по словам Жириновского, в понедельник вернулся из Франции, где находился по собственной инициативе. А по возвращении, вместо того чтобы самоизолироваться (это предусмотрено мерами по противодействию распространения коронавируса по России. - Ред.), вышел на работу.

"Ему наплевать на всех нас, - возмущался Жириновский. - Он, может, уже заразил десятки людей здесь! Он же ходит по Думе".

Лидер партии предложил для Катасонова "поучительное наказание" в виде лишения парламентария депутатского мандата.

"Предлагаю наказать поучительно перед всей страной", - высказался Жириновский, выступив с инициативой "принять проект постановления о досрочном лишении полномочий депутата Катасонова".

К слову, коллега Катасонова - вице-спикер Госдумы и ПАСЕ Пётр Толстой - тоже вернулся из Франции. Там он участвовал в заседании постоянного комитета ПАСЕ. И советами специалистов пренебрегать не стал - самоизолировался на ближайшие две недели.