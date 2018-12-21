"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журналист о пресс-конференции Путина

В очередной раз российский лидер провёл свою пресс-конференцию, продемонстрировав себя красноречивым и уверенным в себе президентом. "И ему совершенно наплевать на то, что Запад снова разнесёт его выступление в щепки", - пишет немецкий журналист Ульрих Шёнборн.

"Это ритуал, доведенный до хореографического совершенства", - так начинает свою заметку для немецкого издания Nordwest Zeitung обозреватель Ульрих Шёнборн. В этот четверг глава государства снова предстал перед 1700 журналистами из российских и зарубежных изданий, чтобы ответить на их вопросы.

По мнению журналиста, пресс-конференция - это "прекрасная сцена для Путина", на которой он предстаёт красноречивым и уверенным в себе президентом, прекрасно справляясь со своей ролью.

Это мероприятие, считает Шёнборн, прекрасно символизирует "российское самодержавие". Здесь очень заметно различие между Путиным и Трампом: американский президент постоянно теряет самообладание, когда журналисты задают ему назойливые и неприятные вопросы. Но тут другое дело: журналисты у Путина "услужливые суфлеры", почему-то делает вывод Шёнборн.

"Президент, у которого всё под контролем, которого не может поставить в замешательство ни один вопрос, имеющий возможность решать вопросы простых людей благодаря своему влиятельному посту - такой свой образ хочет донести до нас господин Путин", - пишет автор материала.

И ему "совершенно наплевать на то, что Запад потом будет разносить его выступление в щепки". Его это, как кажется, совершенно не касается, подводит итог Шёнборн.

Напомним, в четверг, 20 декабря, прошла Большая пресс-конференция президента России. Как и обычно, к ней было приковано внимание крупнейших западных СМИ.

Британская телерадиокомпания BBC и вовсе организовала прямую трансляцию пресс-конференции Путина. После того как российский президент ответил на вопросы сограждан, его слова разобрали с участием эксперта.