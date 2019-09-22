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"Ему хочется денег, а юристам славы": Виктория Скрипаль объяснила историю с иском британца к России

22 сентября 2019, 17:09  •  140 • В мире
Житель Британии Чарльз Роули, который якобы "пострадал от воздействия нервно-паралитического вещества" в Эймсбери, решил подать иск на Россию, чтобы отсудить в качестве компенсации почти миллион фунтов стерлингов, то есть около 80 миллионов рублей. "Ему хочется денег, а юристам славы", - считает Виктория Скрипаль.
Об этом племянница экс-шпиона Сергея Скрипаля заявила в беседе с Nation News, комментируя сообщение газеты The Mirror, которая ссылалась на Роули с его адвокатом. По словам британца, случившееся с ним в Эймсбери сильно повлияло на его жизнь, потому теперь он "намерен добиваться справедливости".
Кому все-таки адресован этот иск? По мнению Виктории Скрипаль, понять это довольно сложно. Понятно одно: Роули хочет и подзаработать, и поднять шумиху на тему отравляющих веществ.
Виктория напомнила о том, что еще недавно он пытался отсудить деньги у британских властей. А вот теперь решил потребовать их от России. Роули приходил в российское посольство в Лондоне, жаловался на то, что от правительства Британии он не получил никакой помощи, поэтому он сильно обижен на местные власти.
"И на что он собирается подавать в суд? Как он будет доказывать причастность России? Даже Скотланд-Ярд заявляет, что не видит связи с правительством РФ. Что он будет доказывать? Пусть попробует, конечно, но тут даже состав преступления будет сложно найти. У нас в мире огромное количество отравляющих веществ, и как связать это с Россией?" - поинтересовалась Виктория Скрипаль.
По ее мнению, это – еще одна попытка привлечь внимание общественности к этой проблеме. И вполне очевидно, что Роули хочет побольше денег, а юристы на этом рассчитывают получить свою долю славы.
"Я тоже могу сейчас подать иск на всю мировую общественность, у меня мама живет не в России, и я ей не могу даже денег послать, и она — мне, мои платежи не проходят, потому что я под санкциями. Я пострадавшая, мне на кого подавать в суд, на Дональда Трампа?" - сказала собеседница издания.
Напомним, полиция Эймсбери 4 июля 2018 года сообщила об отравлении "неизвестным веществом" двух местных жителей, мужчины и женщины. Обоих в критическом состоянии доставили в больницу. Вскоре 44-летняя женщина скончалась в больнице, а Роули через несколько недель был выписан.
Скотланд-Ярд позднее сообщил о том, что оба жителя Эймсбери якобы были отравлены тем же веществом, что и экс-шпион Сергей Скрипаль с дочерью в Солсбери.

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