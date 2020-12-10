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"Эмоциональный шок": В азербайджанском параде в честь победы в Карабахе нашли корыстный мотив

10 декабря 2020, 23:55  •  28 • Политика
Политолог Александр Искандарян нашёл корыстный мотив в мероприятии, которое прошло сегодня в Баку. Речь идёт о параде в честь победы в Нагорном Карабахе. Эксперт объяснил, какую цель преследовали власти и как отнеслись к этому в Армении: "Эмоциональный шок".
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян сообщил, что новость об азербайджанском параде в Армении не является центральной, однако эмоций по этому поводу достаточно. Армяне испытывают чувство огорчения, но не самим мероприятием, а фактом поражения в войне.
"Понятно, что у армян нет никакой радости. Поэтому страна находится в эмоциональном шоке и переживает это на национальном уровне", - цитирует политолога РИА ФАН.
По мнению эксперта, в самой идее парада есть корыстный мотив - власти Азербайджана "предъявляют позитив" из исхода военного конфликта, чтобы поддерживать свой рейтинг на высоком уровне.
В параде принимала участие хорошо функционирующая военная техника Армении. Искандарян объяснил, откуда она взялась в Баку. Война была жестокой и затяжной, по меркам нынешнего времени. Кроме того, армянским военным пришлось одновременно противостоять и азербайджанской, и турецкой армиям.
По словам специалиста, на фронтах соотношение сил было приблизительно 1:3. С техникой ситуация у Армении была ещё хуже. И когда Азербайджан начал атаковать в южном секторе, армяне вынуждены были бежать, оставляя часть своей техники.
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