"Эмоции запуганных крыс": Twitter предпринял попытку быть справедливым, но не вышло

На странице Дональда Трампа в Twitter многие сообщения подверглись цензуре. Соцсеть сочла их сомнительными, не соответствующими действительности. В большинстве таких твитов Трамп требовал не красть у него победу и доказывал, что его соперник получает голоса сомнительным способом.

Но не только сообщения Трампа помечает соцсеть. Например, соучредитель "Демократической коалиции против Трампа" Скотт Дворкин в одном из своих твитов назвал Байдена и Харрис избранными президентом и вице-президентом США.

Боты (или модераторы) Twitter отреагировали. Они поставили соответствующую отметку возле сообщения и написали: "Официальные источники могли не огласить результаты выборов, когда это было опубликовано".

Перед соглашением пользователя все равны, но кто-то равнее.

Спортивный журналист, политический обозреватель Кит Олберман хорошо известен в США. В 2016-м он вёл интернет-сериал, посвящённый президентским выборам, а сейчас то и дело выдаёт политические комментарии. В Twitter на Олбермана подписан почти миллион человек.

"Необходимо задержать и арестовать президента США. Сегодня ночью", - призывает этот демократ в своих твитах.

В размещённых там же видеороликах он поставил диагноз Трампу - паранойя. По мнению Олбермана, необходимо использовать 25-ю поправку американской конституции и отстранить от управления страной Дональда Трампа прямо сейчас, так как он психически нездоров. Никаких доказательств журналист не предоставляет, только настойчиво и с завидной регулярностью всё повторяет и повторяет свои призывы.

Его твиты никак не цензурируются.

"И да, это не реакция победителей. Это эмоции запуганных, загнанных в угол крыс", - разместил в своём Telegram-канале эту цитату из чата спикеров ИА "Аврора" политолог и экономист Михаил Делягин.

Скриншот: Telegram/@delyagin