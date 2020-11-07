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"Эмоции запуганных крыс": Twitter предпринял попытку быть справедливым, но не вышло

07 ноября 2020, 22:05  •  87 • Политика
Известный американский журналист и политический обозреватель открыто призывает к агрессии через свою страницу в соцсети, но его сообщения без проблем публикуются. Другие же люди из сферы политики в США попадают под цензуру. Twitter предпринял попытку быть справедливым, но не вышло. "Эмоции запуганных крыс", - так пишут в русскоязычном сегменте интернета о данной ситуации.
На странице Дональда Трампа в Twitter многие сообщения подверглись цензуре. Соцсеть сочла их сомнительными, не соответствующими действительности. В большинстве таких твитов Трамп требовал не красть у него победу и доказывал, что его соперник получает голоса сомнительным способом.
Но не только сообщения Трампа помечает соцсеть. Например, соучредитель "Демократической коалиции против Трампа" Скотт Дворкин в одном из своих твитов назвал Байдена и Харрис избранными президентом и вице-президентом США.
Боты (или модераторы) Twitter отреагировали. Они поставили соответствующую отметку возле сообщения и написали: "Официальные источники могли не огласить результаты выборов, когда это было опубликовано".
Перед соглашением пользователя все равны, но кто-то равнее.
Спортивный журналист, политический обозреватель Кит Олберман хорошо известен в США. В 2016-м он вёл интернет-сериал, посвящённый президентским выборам, а сейчас то и дело выдаёт политические комментарии. В Twitter на Олбермана подписан почти миллион человек.
"Необходимо задержать и арестовать президента США. Сегодня ночью", - призывает этот демократ в своих твитах.
В размещённых там же видеороликах он поставил диагноз Трампу - паранойя. По мнению Олбермана, необходимо использовать 25-ю поправку американской конституции и отстранить от управления страной Дональда Трампа прямо сейчас, так как он психически нездоров. Никаких доказательств журналист не предоставляет, только настойчиво и с завидной регулярностью всё повторяет и повторяет свои призывы.
Его твиты никак не цензурируются.
"И да, это не реакция победителей. Это эмоции запуганных, загнанных в угол крыс", - разместил в своём Telegram-канале эту цитату из чата спикеров ИА "Аврора" политолог и экономист Михаил Делягин.
Скриншот: Telegram/@delyagin

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