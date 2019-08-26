"Эмблемой может стать двухголовый белый медведь": Делягин рассказал анекдот о США и Гренландии

Планы США по покупке Гренландии у Дании прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин. Он поделился со своими подписчиками политическим анекдотом на соответствующую тему.

"После раскрытия масштабов радиоактивного загрязнения #гренландия американцами эмблемой российских спецслужб может стать двухголовый белый медведь", - написал у себя на tg-канале.

Как известно, в Гренландии уже находится американская военная авиабаза. Именно с неё вылетают самолёты-шпионы и беспилотники, часто курсирующие у российских западных границ.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность покупки Гренландии. У властей Дании, которой номинально принадлежит остров, это вызвало довольно резкую реакцию. В итоге история переросла в политический и дипломатический скандал, так как в США расценили жёсткий ответ на предложение о покупке как проявление неуважения к американскому президенту.