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"Эмблемой может стать двухголовый белый медведь": Делягин рассказал анекдот о США и Гренландии
26 августа 2019, 18:24 • 37 • Политика
На фоне новостей о покупке американцами Гренландии у Дании экономист и политолог Михаил Делягин поделился острым анекдотом на тему.
Планы США по покупке Гренландии у Дании прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин. Он поделился со своими подписчиками политическим анекдотом на соответствующую тему.
Как известно, в Гренландии уже находится американская военная авиабаза. Именно с неё вылетают самолёты-шпионы и беспилотники, часто курсирующие у российских западных границ.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность покупки Гренландии. У властей Дании, которой номинально принадлежит остров, это вызвало довольно резкую реакцию. В итоге история переросла в политический и дипломатический скандал, так как в США расценили жёсткий ответ на предложение о покупке как проявление неуважения к американскому президенту.
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