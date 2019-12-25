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"Ельцин орал "Благослови, Бог, Америку" и душил свою страну": Зюганов намекнул на схожесть Навального и первого президента

25 декабря 2019, 19:24  •  83 • Политика
Геннадий Зюганов намекнул на схожесть Алексея Навального и первого президента РФ. "Ельцин орал "Благослови, Бог, Америку" и душил свою страну", - вспоминает лидер КПРФ в программе Царьграда "Русская мечта".
Лидер КПРФ стал приглашённым гостем в программе Царьграда "Русская мечта". Геннадий Зюганов сказал заместителю главы Всемирного Русского Народного Собора Константину Малофееву о том, что оппозиционер Алексей Навальный - это "изделие американское".
"Он сидел вместе с Саакашвили, их тренировали. Я смотрю его передачи. Навальный дирижирует под руководством своих американских кукловодов, - рассказывает Зюганов. - Если по психотипу посмотреть, то это молодой Ельцин, только трезвый. Я хорошо Ельцина знаю. Он надо мной жил, этажом выше. Я Москву курировал. Я его видел и знаю. Он мне предлагал любой кабинет, если бы я сказал: "Борис, ты прав, и будем поддерживать". А я в сердцах сказал, что скорее застрелюсь, чем это сделаю".
Зюганов напоминает, что такие, как он, "предали русскую историю, и нашу культуру, и советскую власть, и своих друзей".
"Я посмотрел его выступление в Конгрессе США - мне жутко и больно стало. Где он орал "Благослови, Бог, Америку" и душил свою страну. 25 миллионов русских отрезали за границей. И, по эксперименту, который в 91-м году начали, угробили еще 20 миллионов. У нас в 90-м году было 120 миллионов русских. В этом году будет уже меньше 100. А вот эта новолиберальная свора американского типа для России смертельна. Либерализм для России смертелен. Абсолютно. Поэтому Гайдары, Ельцины, Чубайсы, Силуановы - это отрава для страны, экономики. Чем скорее мы выдавим их из своих пор, желательно мирно и демократично, тем быстрее начнём подниматься и уверенно идти в будущее", - подытожил Зюганов.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.

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